River mejoró la oferta por Prestianni tras un primer rechazo del Benfica y hay optimismo en Núñez

Gianluca Prestianni es uno de los principales refuerzos que quiere Gallardo para River y estarían cerca de llegar a un acuerdo con Benfica.

River Plate tendrá un 2026 bastante distinto a otros años, ya que lo afrontará con la obligación de mejorar lo hecho en el 2025, en el que no ganó ningún título, y no disputará la Copa Libertadores. Por lo tanto, tendrá un mercado de pases bastante más exigente, con un presupuesto más acotado y menos margen de error.

Uno de los principales futbolistas a los que apunta Marcelo Gallardo es Gianluca Prestianni, que no está teniendo mucha continuidad en el Benfica, y ya habían realizado días atrás una primera oferta. La misma consistía en un préstamo por un año con un cargo de 800 mil dólares, con una opción de compra de US$ 4 millones por el 50% del pase.

Gianluca Prestianni Prestianni no logra afianzarse en el equipo titular de Benfica. @SLBenfica El cuadro lisboeta rechazó esta propuesta inicial del Millonario ya que, en primera instancia, prefería desprenderse del jugador con una venta o, en caso de cederlo, que fuera a un club europeo. Sin embargo, la presión del delantero de 19 años por regresar a Argentina hizo que la balanza comenzara a inclinarse levemente en favor de la Banda.

Tras la primera negativa, River envió un emisario a Portugal para tener una charla cara a cara con los representantes de las Águilas y tratar de mejorar la oferta para poder llegar a un acuerdo. En ese sentido, en Núñez son optimistas de que podrán incorporarlo antes de que comience la pretemporada del equipo.