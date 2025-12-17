Jugó en Boca, es el DT que descubrió a Borja y fue contundente sobre su posible llegada al Xeneize: "Triunfa seguro"

El DT que trajo a Borja al fútbol argentino, avaló un posible pase del colombiano al Xeneize y dejó frases fuertes sobre su rendimiento y su paso por River.

El 1 de enero de 2026, Miguel Ángel Borja quedará con el pase en su poder. Foto: River Plate

Walter Perazzo, entrenador que “descubrió” a Miguel Ángel Borja cuando lo llevó a Olimpo y exjugador de Boca, se refirió a la chance de que el delantero colombiano llegue al club azul y oro una vez que quede libre de River a fin de año.

El actual técnico, que vistió la camiseta xeneize entre 1988 y 1990, ya había señalado en 2021 que Borja era un futbolista ideal para Boca. Ahora, en declaraciones al programa Super Deportivo Radio, redobló la apuesta y fue categórico: “En Boca triunfa seguro. Encajaría perfecto. Si viene Dybala y con Paredes pelea la Libertadores”.

Borja tuvo su primera experiencia en el fútbol argentino a mediados de 2014, cuando Perazzo lo trajo a préstamo a Olimpo desde Livorno. El entrenador ya lo conocía por haberlo enfrentado en torneos de selecciones juveniles. En esa etapa, el colombiano marcó 3 goles en 16 partidos y dejó buenas sensaciones pese a su corta edad.

Walter Perazzo, el DT que reclutó a Miguel Ángel Borja Perazzo y Borja en Olimpo Walter Perazzo trajo a Miguel Ángel Borja y lo dirigió en Olimpo de Bahía Blanca durante el segundo semestre de 2014. Archivo Con el mercado de pases en marcha y su salida de River en el horizonte, Perazzo volvió a ilusionarse con verlo en la Ribera, un interés que Boca ya había mostrado hace cuatro años. Según pudo averiguar TyC Sports, por ahora no hubo contactos entre las partes y tampoco sería un jugador que Juan Román Riquelme tenga en carpeta, aunque el propio Borja no cerró las puertas a un cambio de club.

El entrenador también fue crítico con el presente del delantero en River y apuntó al cuerpo técnico: “Con Gallardo ningún delantero anduvo bien. Con Demichelis, Borja hacía un gol por partido”, lanzó.