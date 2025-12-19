Los dos amistosos top que Brasil anunció para la fecha FIFA en la que Argentina jugará ante España

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció que la Canarinha disputará dos encuentros amistosos en Estados Unidos, ambos ante selecciones europeas de peso y con antecedentes recientes en Copas del Mundo. El objetivo es claro: medir el nivel del equipo frente a rivales de jerarquía internacional.

El primer compromiso será el 26 de marzo frente a Francia , en el Gillette Stadium de Boston, uno de los estadios que albergará partidos del Mundial 2026 . Cinco días más tarde, el seleccionado dirigido por Carlo Ancelotti se medirá ante Croacia en Orlando, completando una gira de alto voltaje competitivo.

El cruce ante Francia promete ser uno de los atractivos de la fecha FIFA. El seleccionado galo, campeón del mundo en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022 tras caer ante la Selección argentina , llegará con su habitual constelación de figuras.

Francia y Croacia serán los rivales del seleccionado brasileño en Estados Unidos, en la recta final de la preparación mundialista.

Si el estado físico lo permite, el partido ofrecerá un duelo muy esperado: Vinícius Júnior frente a Kylian Mbappé, compañeros en el Real Madrid y referentes absolutos de sus selecciones. El escenario elegido, además, será una de las sedes del próximo Mundial, lo que le agrega valor estratégico al encuentro.

Kylian Mbappé no se achica y sigue haciendo historia en el Real Madrid. Esta vez, en la Champions. Vinícius Júnior y Kylian Mbappé, compañeros en el Real Madrid. Foto: EFE

Croacia, un recuerdo doloroso

El segundo amistoso será el 31 de marzo ante Croacia, en el Camping World Stadium de Orlando, una ciudad con fuerte presencia de la comunidad brasileña. El conjunto europeo, liderado por un grupo experimentado encabezado por Luka Modric —ex Real Madrid y actual jugador del AC Milan—, mantiene una identidad competitiva consolidada.

Croacia fue finalista en el Mundial de Rusia 2018 y tercera en Qatar 2022, torneo en el que eliminó a Brasil en los cuartos de final por penales, en uno de los golpes más duros para la Canarinha en los últimos años. Ese antecedente le dará un condimento especial al duelo.

Con la mirada puesta en el Mundial 2026, Brasil integrará el Grupo C junto a Marruecos, Escocia y Haití. Disputará la fase inicial en territorio estadounidense y debutará el 13 de junio ante Marruecos en Nueva Jersey, antes de enfrentar a Haití en Filadelfia y cerrar la zona frente a Escocia en Miami.