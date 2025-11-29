La advertencia de Gustavo Quinteros a la dirigencia de Independiente sobre el mercado de pases: "Ya tengo el..."

Gustavo Quinteros se refirió al próximo mercado de transferencias en el que el Rojo buscará incorporar nuevas caras. También sabe que se irán algunas figuras.

La advertencia de Gustavo Quinteros a la dirigencia de Independiente sobre el mercado de pases.

Independiente ya comenzó a prepararse de cara al 2026. El equipo de Gustavo Quinteros, que tuvo un gran cierre de año al ganar sus últimos cuatro partidos al hilo, sigue expectante con la posibilidad de disputar la Copa Sudamericana el próximo año (necesita que Boca o Argentinos sea campeón del Clausura).

A la espera de ello, el DT y la dirigencia del Rojo ya comenzaron diagramar el plantel para la próxima temporada como también el mercado de pases donde buscarán incorporar algunos refuerzos para pelear el torneo y levantar un título local que no consiguen desde 2002.

Con el mercado de transferencias a la vuelta de la esquina, Gustavo Quinteros se refirió a la idea de continuar con el mismo plantel aunque dejó en claro que hay muchas posibilidades de que alguna jugadores dejen el equipo: "La idea es contar con este plantel y si se va alguno, reemplazarlo. Tenemos un plantel que puede pelear los primeros puestos. Independiente debe ser protagonista en los campeonatos", comenzó.

"Si un jugador quiere irse, tiene las puertas abiertas. El que se queda también. Como la mayoría de los clubes argentinos, Independiente necesita vender para incorporar. Estamos esperando a que se confirmen las salidas, pero ya tengo el teléfono preparado para llamar a los jugadores que quiero", continuó.