Néstor Grindetti confirmó el primer "refuerzo" de Independiente para 2026: "Quinteros nos lo pidió"

Por pedido expreso de Gustavo Quinteros, el presidente de Independiente anunció públicamente a la primera cara nueva que tendrá el plantel. De quién se trata.

Luego de no clasificar a los playoffs del Torneo Clausura, y mientras reza por que se libere un cupo extra para entrar a la Copa Sudamericana, Independiente empezó a moverse fuerte en el mercado de pases. Tal es así que la dirigencia, por pedido de Gustavo Quinteros, ya abrochó a su primer "refuerzo" de cara al 2026.

En diálogo con Independiente de América, el presidente Néstor Grindetti confirmó que Javier Ruiz volverá al Rojo a partir de la próxima temporada. "El técnico nos pidió a Ruiz. Es un jugador de Independiente y lo vamos a repescar", fue el anuncio del presidente del Rojo.

Independiente repescará a Javier Ruiz por pedido de Quinteros El extremo de 21 años está a préstamo en Barracas Central y, si bien tiene contrato allí hasta diciembre de 2026, el club de Avellaneda ya avisó que hará uso de la cláusula de repesca ante la insistencia del entrenador por tenerlo en el plantel.

En ese contexto, está todo dado para que eso se concrete una vez que el equipo de Ruben Darío Insua finalice su participación en el Clausura: este lunes eliminó a Riestra en el Laza y jugará los cuartos de final ante Gimnasia.