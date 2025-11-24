Barracas venció a Riestra en el suplementario y clasificó a los cuartos de final del Clausura

En el estadio Guillermo Laza, Barracas venció 1-0 a Riestra en el tiempo extra con el gol de Nicolás Blandi y ahora se medirá con el vencedor de Unión-Gimnasia.

Barracas Central le ganó 1-0 a Deportivo Riestra, en condición de visitante, y avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional donde enfrentará a Unión Santa Fe o Gimnasia La Plata.

A diez minutos del final, el Guapo se quedó con un jugador menos. Luego de un roce, Iván Guaraz se desquitó contra Jonathan Goitia con un manotazo en la cara. Tras eso, Nicolás Ramírez no tuvo más remedio que mostrarle la tarjeta roja.

Con este resultado, el equipo de Ruben Darío Insúa clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura donde enfrentará al ganador del partido entre Unión de Santa Fe y Gimnasia La Plata.

Por su parte, Deportivo Riestra cierra un año histórico para el club en el que terminó clasificando a la Copa Sudamericana, lo que será su primera experiencia en una competición internacional.