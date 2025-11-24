La furiosa reacción del arquero de Riestra tras recibir un planchazo de Bruera: dedo roto y escándalo

El delantero de Barracas lo impactó en una disputa y Nacho Arce, el 1 de Riestra, mostró el dedo roto antes de dejar la cancha entre insultos y lágrimas.

El cruce entre Deportivo Riestra y Barracas Central por los octavos de final del Torneo Clausura terminó envuelto en una escena tan dura como polémica. En pleno suplementario, un planchazo de Bruera dejó fuera de combate a Ignacio Arce, que reaccionó con furia al ver su dedo totalmente desfigurado.

La jugada fue a los siete minutos del primer tiempo extra: el "7" de la visita picó al vacío en posición adelantada, igual fue a disputar la pelota y Arce salió rápido para anticiparlo. El delantero estiró su pierna derecha y el tapón cayó directo sobre la mano izquierda del arquero. La pelota quedó suelta y Bruera la mandó a guardar, pero de inmediato todo se descontroló.

Ignacio Arce explotó contra Bruera y terminó llorando por la lesión El planchazo de Bruera que dejó a Arce fuera de acción El planchazo de Bruera que dejó a Arce fuera de acción. TNT Sports Arce empezó a gritar de dolor, se quitó el guante y le mostró al árbitro Nicolás Ramírez el dedo claramente torcido. Bruera, lejos de calmar los ánimos, protestó la posición adelantada y eso desató la bronca total del arquero, que quiso ir a buscarlo y tuvo que ser frenado por compañeros y médicos.

El ambiente quedó al rojo vivo durante varios minutos. El delantero de Barracas, ya advertido del daño provocado, intentó disculparse, pero Arce no quiso saber nada. Lo único que pudo hacer el cuerpo médico fue vendarle el dedo y confirmar un primer diagnóstico: luxofractura.

NO LO PUEDEN FRENAR A ARCE



El arquero de Riestra fue a increpar a Bruera por la lesión de su mano y luego pidió que no lo saquen de la cancha



Entre lágrimas y frustración, el arquero abandonó la cancha sabiendo que no solo quedaba afuera del partido, sino también de los próximos compromisos si Riestra avanzaba (lo que finalmente no sucedió). Gustavo Benítez, que no había hecho cambios en los 90 minutos, debió meter a Nahuel Manganelli y ajustar toda la planificación.