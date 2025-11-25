El descargo de Enzo Pérez: crudo análisis del fracaso de River en 2025 y por qué tuvo menos minutos en cancha

Si algo le faltaba a River para cerrar un 2025 catastrófico era un escenario como el que se dio en el Cilindro de Avellaneda. La durísima eliminación ante Racing luego del 2-3 agónico volvió a exponer las evidencias de un equipo golpeado desde lo mental y, sobre todo, lo futbolístico, que a partir de ahora depende de que Boca, Argentinos o Lanús ganen el Clausura para clasificarse al Repechaje de la Copa Libertadores .

En medio del contexto caótico, que tuvo su capítulo final ante la Academia -por lo menos hasta el año que viene-, Enzo Pérez volvió a dar la cara y analizó con crudeza el semestre del Millonario. "No hemos cumplido ninguno de los objetivos que teníamos por delante. Más en los últimos meses donde teníamos muchas cosas por ganar, donde no pudimos. Hoy fue complicado, fue difícil, teníamos el partido controlado y en dos acciones se nos fue de las manos".

El referente de River finaliza su contrato a fines de diciembre y aun no hay una sentencia clara sobre su futuro, al menos así lo expresó en zona mixta: "Todavía no sé qué va a pasar. Como lo dije contra Vélez: lo que menos me importa es la continuidad. Ahora es masticar esta bronca y luego analizaré bien... Trato de enfocarme en lo que tengo que enfocarme. Y si me toca estar afuera tratar de aportar como toda mi carrera, no solo en River ".

Si bien el ex Estudiantes arrancó el 2025 como pieza una pieza intocable para Marcelo Gallardo , lo cierto que sus minutos fueron disminuyendo: jugó apenas siete de los 17 partidos que disputó el Millonario en la segunda parte. "En los clubes que fue nunca firmo un contrato por decir cuántos partidos tengo que jugar, eso se lo tiene que ganar en el entrenamiento. Me ha tocado jugar una cantidad de partidos, por algo el técnico lo propuso. Luego cuando me tocó estar afuera por un tema de lesión fue porque otro compañero estaba mejor que uno. Se me abrió la chance contra Vélez porque faltaba un montón de jugadores", subrayó sobre ese tema en primera instancia.

En línea con eso, Pérez profundizó: "Se han hablado tantas cosas de mi edad, de los 39 años, de un montón de situaciones durante todo este año sino los anteriores, ¿cuántas lesiones he tenido y cuántos contratiempos tuve? Es porque me cuido y soy un apasionado de este deporte, lo amo, es todo para mí. Luego lo otro las conclusiones que saca cada uno es particular. Son decisiones de cada uno qué conclusiones sacará con la dirigencia nueva, es muy particular e individual de cada uno. Te puedo decir un montón de cosas y por otras cabezas pasan otras cosas diferentes. Creo que hoy es masticar la bronca y analizará cada uno su futuro".

La autocrítica del referente luego de otro fracaso deportivo

Volviendo al mal presente deportivo, el referente asumió la responsabilidad colectiva de los fracasos que acumuló River en 2025: "No es algo puntual de uno: somos todos. Los que entramos, los que están en el banco, responsables somos todos. No hay que responsabilizar en ninguno. Lo ganamos todos y perdemos todos".

El mensaje de frente para el hincha

Por otra parte, el volante central no se retiró sin antes hablarle directamente a la gente del Millonario, haciéndose cargo de la situación crítica. "Tiene razón el hincha no voy a buscar excusas, me conocen bien. Hemos hablado todo el año y durante todo este tiempo pidiéndole disculpas a la gente y hay que mostrarla dentro de la cancha ahí tenemos que accionar y en este tiempo no hemos estado. Te quedaste sin objetivos por delante. la gente estará enojada y desilusionada, es entendible todo lo que expresa porque es una institución muy grande donde permanentemente tenés que ganar. No solo campeonatos sino los partidos importantes y en este semestre no estuvimos. ¿Si hay que cambiar? En ese tipo de cosas no me puedo meter", cerró.