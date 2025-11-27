La divertida broma de Costas a Gustavo Quinteros tras compartir el premio Alumni: "Está mal que me lo..."

Tras ser distinguidos en la ceremonia de los premios Alumini, Costas chicaneó al entrenador de Independiente mientras posaban para las cámaras.

El jueves por la noche en el Predio de la AFA se llevó a cabo la ceremonia de los premios Alumni, un trofeo que reconoce a las figuras destacadas del deporte argentino. Entre todos los premios que otorgaban, Gustavo Costas estaba nominado en la terna de “mejor entrenador” y era uno de los serios candidatos a ganarlo.

Sin embargo, el gran ganador fue el DT que hoy está en el elenco rival de toda la vida, Gustavo Quinteros. El hoy entrenador de Independiente se quedó con el premio tras su gran campaña en 2024 con Vélez donde fue subcampeón de la Copa Argentina y campeón de la Liga Profesional. De todas maneras, el DT de la Academia también fue reconocido.

La chicana de Costas a Gustavo Quinteros Al ser elegido como el ganador, Quinteros subió al escenario al igual que Costas y luego a llenarlo de elogios y destacar el gran trabajo que viene haciendo en el último tiempo, el DT de Racing lanzó una chicana por la rivalidad de ambos clubes: “Está mal que me lo pongan al lado”, bromeó mientras posaban para las fotos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingRadioClub/status/1993836345513423147&partner=&hide_thread=false PREMIO A DT DESTACADO



Gustavo Costas de #RACING ganó el premio compartido junto a Gustavo Quinteros (ex Vélez) el galardón como técnico destacado de la Liga Profesional. pic.twitter.com/PTayFC4473 — Racing Radio (@RacingRadioClub) November 27, 2025 A su vez, Costas se deshizo en elogios y lo felicito por su gran labor: “Me siento identificado porque los dos estuvimos años trabajando en muchos paises y siempre nos hemos encontrado. La peleamos demasiado para estar hoy donde estamos y vivir este presente. Lo felicito porque la peleó, luchó y dejó todo”, sentenció.

Maravilla Martínez también se llevó un premio Alumni Por otra parte, la ceremonia también tuvo su espacio para los jugadores. Adrián “Maravilla” Martínez fue distinguido como el futbolista más destacado del año, un premio que compartió con el exjuvenil de River, Franco Mastantuono. El tercer nombre de la lista fue Valentín Gómez, el defensor que recientemente dejó el Fortín y emigró al Betis de España.