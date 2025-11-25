La increíble anécdota de Duván Vergara sobre su pedido a Costas en el triunfazo de Racing: "Meteme que voy a entrar"

Luego del 3-2 agónico ante River, Duván Vergara reveló el sorprendente momento que vivió con Gustavo Costas en el banco de Racing previo a su ingreso.

Racing vivió una noche que quedará guardada por mucho más que la clasificación a los cuartos del Torneo Clausura. El 3-2 agónico ante River tuvo todos los condimentos posibles: tensión, golpes anímicos, una remontada en el último suspiro. Pero además de todo eso, una escena inesperada en el banco de suplentes protagonizada por Duván Vergara que terminó siendo determinante.

Mientras la Academia trataba de reaccionar al golazo de Juan Fernando Quintero, quien cumplió con la ley de ex en el Cilindro de Avellaneda para decretar el 1-2 parcial, el delantero colombiano sintió una especie de corazonada cuando hacía la entrada en calor que lo hizo reaccionar instantáneamente con un sorpresivo pedido a Gustavo Costas.

La sorprendente confesión de Vergara: sintió una "señal" y le pidió a Costas que lo meta "Hace el gol Juanfer, un golazo, como que se me eriza la piel, como que siento un fuego, yo no soy así. Será la unción de Dios, no sé. Fui, me puse la camiseta, las espinilleras y le dije: 'Gustavo, méteme que voy a entrar'", relató el ex América de Cali en los micrófonos ESPN, una vez consumada la clasificación de Racing.

La secuencia fue tan inesperada como genuina, y lo cierto es que Vergara convenció rápido al entrenador de la Academia con su particular pedido. "Él no me llamó pero le digo 'voy a entrar'. Le dije 'entro', me cambié y Cristian, que anota los papelitos, no entendía nada porque no le habían dicho nada. Por suerte entré y me fue bien", añadió.

Duván Vergara contó una increíble anécdota con Costas en el 3-2 agónico de Racing ante River. Duván Vergara contó una increíble anécdota con Costas en el 3-2 agónico de Racing ante River. Video: SportsCenter El colombiano terminó siendo clave en la remontada de Racing Lo más loco de todo es que el instinto era verídico: siete minutos después de su ingreso, el colombiano participó en la acción que derivó en el empate 2-2, luego de que Adrián “Toto” Fernández enviara el centro que se desvió en Lucas Martínez Quarta. Ese tanto revitalizó al equipo, que pasó de la frustración al envión anímico que necesitaba para lanzarse con todo en la recta final y terminar firmando una remontada que quedará en la memoria de los hinchas.