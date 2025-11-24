El sincericidio de Gustavo Costas tras eliminar a River: "Cuando nos hicieron el segundo pensé eso..."

Gustavo Costas reveló el temor que lo atravesó cuando el Millonario dio vuelta el partido y destacó cómo su plantel aprendió a desafiar el peso de la historia.

Gustavo Costas abrió su corazón tras el triunfazo de Racing ante River y redobló la apuesta para el tramo final del Torneo Clausura.

La locura de Gustavo Costas contagia. Ese fuego que baja del banco y empuja a un equipo que no se entrega nunca. Racing sobrevivió a un partido que se le volvió cuesta arriba en dos minutos, cuando River lo dio vuelta y, en un abrir y cerrar de ojos, se puso 2-1 en Avellaneda.

El DT, fiel a su estilo frontal, no escondió lo que sintió en ese instante. “Cuando nos hicieron el segundo pensé eso, que nos tiran la camiseta y nos ganan”, confesó sin filtros en la conferencia de prensa después de obtener la clasificación. La frase retumbó porque expone ese peso histórico que a veces se cuela en los grandes partidos.

Costas valoró cómo su plantel quebró esas viejas barreras. "Estos chicos ya eliminaron muchas cosas, como haber ganado dos campeonatos internacionales. Hoy en los clásicos que jugamos en estos dos años vamos siempre arriba de todos", remarcó. Recién después ubicó los números: "Con ellos (por River) íbamos uno a uno, y ahora dos a uno, en todo. Con Boca también, perdimos uno, le ganamos dos, empatamos uno, con Independiente empatamos tres, ganamos uno, con San Lorenzo ganamos dos o tres. Es decir, que estos chicos superaron muchísimas barreras que tenía Racing, y bueno, ojalá podamos lograr el campeonato que tanto queremos".

El entrenador insistió en la identidad del equipo. “Estos jugadores dejan todo dentro del campo de juego. El hincha de Racing se tiene que sentir orgulloso. Vamos a ir a buscar el campeonato -reiteró- como dije el otro día, y como se los dije a ellos. Tienen un sentido de pertenencia que no todos los equipos tienen", analizó.