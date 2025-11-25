Los homenajes de Boca, Argentinos, Nápoli, Newell's y la Selección por el aniversario de la muerte de Maradona
Boca, la Selección, Napoli y varios clubes evocaron a Maradona en un nuevo aniversario de su partida, con mensajes cargados de emoción e imágenes icónicas.
El fútbol volvió a detenerse para recordar a Diego Armando Maradona, a cinco años de aquel 25 de noviembre de 2020 que marcó una de las jornadas más tristes en la historia del deporte. Desde Argentina hasta Italia, clubes y selecciones usaron sus redes para homenajear al Diez con mensajes cargados de emoción.
En el caso de Boca, el tributo llegó con un video sencillo pero movilizante: hinchas dejando margaritas sobre la pierna izquierda de la estatua del ídolo en La Bombonera. “Pasan las personas, pasan los días, los meses y los años. Todo pasa, menos vos”, escribió el club, sumando un “Te extrañamos todos los días, Pelu” que tocó fibras sensibles en sus seguidores.
La cuenta oficial de la Selección argentina también evocó al astro con una pieza audiovisual marcada por un relato que juega con el número cinco, cargado de referencias a la carrera y al mito maradoniano. “Van cinco sin el genio del fútbol”, se escucha en una de las frases más compartidas del video que acompañó el hashtag #DiegoEterno.
El video de la Selección argentina para Diego Armando Maradona
Desde La Paternal, Argentinos Juniors -la cuna futbolística de Diego- publicó un video que recorre su camino desde los Cebollitas hasta la Selección. El cierre resume el sentimiento del Bicho: “Cinco años sin vos. Toda la vida con vos, Diego”.
Argentinos, la cuna futbolística de Diego
El homenaje también llegó desde Italia. Napoli, el club europeo que más lo identifica, eligió un mensaje breve y contundente: “Everywhere”, acompañado por una imagen del ídolo.
En Newell’s, donde jugó un breve pero inolvidable ciclo en 1993, el recuerdo apareció con una frase que sintetiza la devoción rojinegra: “Quien ama, no olvida ”.
Cinco años después, el fútbol sigue hablando de Diego en presente. Su legado, su figura y su magia mantienen intacta la conexión con hinchas de todas las edades. Para muchos, como se repite en redes, es “el más presente de todos los ausentes”.