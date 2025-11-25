Los homenajes de Boca, Argentinos, Nápoli, Newell's y la Selección por el aniversario de la muerte de Maradona

Boca, la Selección, Napoli y varios clubes evocaron a Maradona en un nuevo aniversario de su partida, con mensajes cargados de emoción e imágenes icónicas.

El fútbol volvió a detenerse para recordar a Diego Armando Maradona, a cinco años de aquel 25 de noviembre de 2020 que marcó una de las jornadas más tristes en la historia del deporte. Desde Argentina hasta Italia, clubes y selecciones usaron sus redes para homenajear al Diez con mensajes cargados de emoción.

En el caso de Boca, el tributo llegó con un video sencillo pero movilizante: hinchas dejando margaritas sobre la pierna izquierda de la estatua del ídolo en La Bombonera. “Pasan las personas, pasan los días, los meses y los años. Todo pasa, menos vos”, escribió el club, sumando un “Te extrañamos todos los días, Pelu” que tocó fibras sensibles en sus seguidores.

El sentido homenaje de Boca a Maradona a 5 años de su muerte El homenaje de Boca a Maradona a 5 años de su muerte El homenaje de Boca a Maradona a 5 años de su muerte. @BocaJrsOficial La cuenta oficial de la Selección argentina también evocó al astro con una pieza audiovisual marcada por un relato que juega con el número cinco, cargado de referencias a la carrera y al mito maradoniano. “Van cinco sin el genio del fútbol”, se escucha en una de las frases más compartidas del video que acompañó el hashtag #DiegoEterno.

El video de la Selección argentina para Diego Armando Maradona El homenaje de la Selección argentina a Maradona El homenaje de la Selección argentina a Maradona @Argentina Desde La Paternal, Argentinos Juniors -la cuna futbolística de Diego- publicó un video que recorre su camino desde los Cebollitas hasta la Selección. El cierre resume el sentimiento del Bicho: “Cinco años sin vos. Toda la vida con vos, Diego”.

Argentinos, la cuna futbolística de Diego Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AAAJoficial/status/1993152736721093026&partner=&hide_thread=false #AAAJ Te vemos, te pensamos, te soñamos pic.twitter.com/gJkKcThzaP — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) November 25, 2025 El homenaje también llegó desde Italia. Napoli, el club europeo que más lo identifica, eligió un mensaje breve y contundente: “Everywhere”, acompañado por una imagen del ídolo.