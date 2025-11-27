Presenta:

Los árbitros elegidos para los cuartos de final del torneo Clausura: Echenique en Boca-Argentinos y Merlos en Racing-Tigre

AFA anunció lo cuerpos arbitrales que dirigirán los cuatro partidos de la segunda instancia de playoffs del torneo Clausura.

Los árbitros elegidos para los cuartos de final del torneo Clausura: Echenique en Boca y Merlos en Racing. Foto: @LigaAFA

Tras el batacazo de Tigre en la Fortaleza (venció 1-0 a Lanús), quedó definido el cuadro de cuartos de final del Torneo Clausura: Boca recibirá a Argentinos en la Bombonera, Racing hará lo propio ante el Matador mientras que Estudiantes visitará a Central Córdoba y Gimnasia a Barracas en el Claudio “Chiqui” Tapia.

Ahora, luego de confirmarse todos los cruces con días y horarios ya programados, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer las designaciones arbitrales para los trascendentales partidos que definirán a los cuatro semifinalistas del certamen local.

La AFA designó a los árbitros para los cuartos de final del Clausura

En el primer partido que se disputará en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero este sábado a las 21:30 horas, Yael Falcón Pérez fue el designado para impartir justicia en el choque entre el Ferroviario y el Pincha. Un día más tarde, a las 18:30 en Brandsen 805, Fernando Echenique fue designado para arbitrar el partidazo entre el Boca de Úbeda y el Argentinos de Nico Diez.

Fernando Echenique estará en la Bombonera.

Finalmente, los cuartos de final se cerrarán el lunes con dos partidazos. A primer turno (17:00 horas), Hernán Mastrángelo arbitrará el Barracas-Gimnasia de La Plata y a las 21:30, Andrés Merlos hará lo propio en el Cilindro de Avellaneda en el Racing-Tigre.

Andrés Merlos impartirá justicia en el Racing-Tigre.

Las ternas arbitrales de los cuartos de final

Sábado 29 de noviembre

21.30 Central Córdoba (4A) – Estudiantes (8A) -TNT Sports-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Iván Núñez

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Fabrizio Llobet

Domingo 30 de noviembre

18.30 Boca (1A) – Argentinos (5A) -TNT Sports / ESPN Premium-

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Facundo Rodriguez

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Diego Verlota

Lunes 1 de diciembre

17.00 Barracas Central (6A) – Gimnasia (7B) -ESPN Premium-

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Pablo Gimenez

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Diego Romero

21.30 Racing (3A) – Tigre (7A) -ESPN Premium / TNT Sports-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Juan Pafundi

