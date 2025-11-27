Los árbitros elegidos para los cuartos de final del torneo Clausura: Echenique en Boca-Argentinos y Merlos en Racing-Tigre

AFA anunció lo cuerpos arbitrales que dirigirán los cuatro partidos de la segunda instancia de playoffs del torneo Clausura.

Los árbitros elegidos para los cuartos de final del torneo Clausura: Echenique en Boca y Merlos en Racing. Foto: @LigaAFA

Tras el batacazo de Tigre en la Fortaleza (venció 1-0 a Lanús), quedó definido el cuadro de cuartos de final del Torneo Clausura: Boca recibirá a Argentinos en la Bombonera, Racing hará lo propio ante el Matador mientras que Estudiantes visitará a Central Córdoba y Gimnasia a Barracas en el Claudio “Chiqui” Tapia.

Ahora, luego de confirmarse todos los cruces con días y horarios ya programados, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer las designaciones arbitrales para los trascendentales partidos que definirán a los cuatro semifinalistas del certamen local.

Más información: https://t.co/Go3IRAIrct pic.twitter.com/CnV3TAnWqo — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 27, 2025 La AFA designó a los árbitros para los cuartos de final del Clausura En el primer partido que se disputará en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero este sábado a las 21:30 horas, Yael Falcón Pérez fue el designado para impartir justicia en el choque entre el Ferroviario y el Pincha. Un día más tarde, a las 18:30 en Brandsen 805, Fernando Echenique fue designado para arbitrar el partidazo entre el Boca de Úbeda y el Argentinos de Nico Diez.

Finalmente, los cuartos de final se cerrarán el lunes con dos partidazos. A primer turno (17:00 horas), Hernán Mastrángelo arbitrará el Barracas-Gimnasia de La Plata y a las 21:30, Andrés Merlos hará lo propio en el Cilindro de Avellaneda en el Racing-Tigre.

Andrés Merlos, el árbitro que está en el centro de la escena. Foto: Archivo Andrés Merlos impartirá justicia en el Racing-Tigre. Archivo MDZ. Las ternas arbitrales de los cuartos de final Sábado 29 de noviembre 21.30 Central Córdoba (4A) – Estudiantes (8A) -TNT Sports-