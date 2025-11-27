Los árbitros elegidos para los cuartos de final del torneo Clausura: Echenique en Boca-Argentinos y Merlos en Racing-Tigre
AFA anunció lo cuerpos arbitrales que dirigirán los cuatro partidos de la segunda instancia de playoffs del torneo Clausura.
Tras el batacazo de Tigre en la Fortaleza (venció 1-0 a Lanús), quedó definido el cuadro de cuartos de final del Torneo Clausura: Boca recibirá a Argentinos en la Bombonera, Racing hará lo propio ante el Matador mientras que Estudiantes visitará a Central Córdoba y Gimnasia a Barracas en el Claudio “Chiqui” Tapia.
Ahora, luego de confirmarse todos los cruces con días y horarios ya programados, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer las designaciones arbitrales para los trascendentales partidos que definirán a los cuatro semifinalistas del certamen local.
En el primer partido que se disputará en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero este sábado a las 21:30 horas, Yael Falcón Pérez fue el designado para impartir justicia en el choque entre el Ferroviario y el Pincha. Un día más tarde, a las 18:30 en Brandsen 805, Fernando Echenique fue designado para arbitrar el partidazo entre el Boca de Úbeda y el Argentinos de Nico Diez.
Finalmente, los cuartos de final se cerrarán el lunes con dos partidazos. A primer turno (17:00 horas), Hernán Mastrángelo arbitrará el Barracas-Gimnasia de La Plata y a las 21:30, Andrés Merlos hará lo propio en el Cilindro de Avellaneda en el Racing-Tigre.
Las ternas arbitrales de los cuartos de final
Sábado 29 de noviembre
21.30 Central Córdoba (4A) – Estudiantes (8A) -TNT Sports-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Iván Núñez
Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Fabrizio Llobet
Domingo 30 de noviembre
18.30 Boca (1A) – Argentinos (5A) -TNT Sports / ESPN Premium-
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Facundo Rodriguez
Cuarto árbitro: Felipe Viola
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Diego Verlota
Lunes 1 de diciembre
17.00 Barracas Central (6A) – Gimnasia (7B) -ESPN Premium-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Pablo Gimenez
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Diego Romero
21.30 Racing (3A) – Tigre (7A) -ESPN Premium / TNT Sports-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Juan Pafundi