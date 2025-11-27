Presenta:

Deportes

|

gustavo costas

La chicana de Costas al comparar a Racing con River e Independiente: "Ellos están de vacaciones y nosotros..."

Gustavo Costas, que se ilusiona con ganar el Torneo Clausura con Racing, hizo una picante comparación con los presentes de River e Independiente.

Alejandro Doldán Sánchez

Alejandro Doldán Sánchez

Gustavo Costas se regodeó con los malos momentos de River e Independiente.&nbsp;

Gustavo Costas se regodeó con los malos momentos de River e Independiente. 

Fotobaires

A pesar del inmenso golpe que significó la eliminación en semifinales de la Copa Libertadores, Racing logró levantar cabeza en el Torneo Clausura y consiguió meterse en cuartos de final, en los que enfrentará a Tigre el próximo lunes. Y de la mano de Gustavo Costas, el pueblo blanquiceleste volvió a ilusionarse, una vez más.

Junto con Boca, es uno de los únicos dos grandes que siguen con vida en el campeonato, mientras que ya quedaron afuera en octavos San Lorenzo y River Plate (eliminado ante la propia Academia en el Cilindro), mientras que Independiente ni siquiera pudo clasificar a los playoffs. Con los malos momentos de estos últimos dos, el DT racinguista no puede dejar de regodearse.

Te Podría Interesar

La chicana de Gustavo Costas a River e Independiente

La chicana de Gustavo Costas a River e Independiente

"Hoy River e Independiente no están compitiendo: están de vacaciones... y nosotros seguimos", celebró el entrenador de 62 años este jueves en diálogo con ESPN. "Vos me decías hace años atrás: '¿esto va a pasar?'. Y yo nunca pensé que iba a pasar esto...", reconoció a continuación.

"No es para cargar a nadie, eh...", se encargó de aclarar, por si había alguna duda al respecto. Y se explicó, rememorando tiempos oscuros: "Estoy hablando como hincha. Nosotros no teníamos cancha, nos la cerraron, nos alquilaban, casi desaparecimos. Y nos preguntábamos cuándo íbamos a volver a ser... Y hoy estamos arriba de ellos. Ellos están de vacaciones y vos seguís...".

"Capaz ahora perdés y bueno... Pero no importa; hoy estás ahí. Y yo les dije a los jugadores: 'No me quiero ir de vacaciones'. Y no me quiero ir... Yo quiero seguir hasta el 20 de diciembre (día en el que se jugará el Trofeo de Campeones entre los ganadores del Apertura y del Clausura), quiero estar ahí. Si alguno se quiere ir de vacaciones, se tiene que sacar pasaje después del 21", sentenció finalmente Costas, mientras largaba una risotada.

Archivado en

Notas Relacionadas