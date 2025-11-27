La chicana de Costas al comparar a Racing con River e Independiente: "Ellos están de vacaciones y nosotros..."

Gustavo Costas, que se ilusiona con ganar el Torneo Clausura con Racing, hizo una picante comparación con los presentes de River e Independiente.

A pesar del inmenso golpe que significó la eliminación en semifinales de la Copa Libertadores, Racing logró levantar cabeza en el Torneo Clausura y consiguió meterse en cuartos de final, en los que enfrentará a Tigre el próximo lunes. Y de la mano de Gustavo Costas, el pueblo blanquiceleste volvió a ilusionarse, una vez más.

Junto con Boca, es uno de los únicos dos grandes que siguen con vida en el campeonato, mientras que ya quedaron afuera en octavos San Lorenzo y River Plate (eliminado ante la propia Academia en el Cilindro), mientras que Independiente ni siquiera pudo clasificar a los playoffs. Con los malos momentos de estos últimos dos, el DT racinguista no puede dejar de regodearse.

La chicana de Gustavo Costas a River e Independiente La chicana de Gustavo Costas a River e Independiente "Hoy River e Independiente no están compitiendo: están de vacaciones... y nosotros seguimos", celebró el entrenador de 62 años este jueves en diálogo con ESPN. "Vos me decías hace años atrás: '¿esto va a pasar?'. Y yo nunca pensé que iba a pasar esto...", reconoció a continuación.

"No es para cargar a nadie, eh...", se encargó de aclarar, por si había alguna duda al respecto. Y se explicó, rememorando tiempos oscuros: "Estoy hablando como hincha. Nosotros no teníamos cancha, nos la cerraron, nos alquilaban, casi desaparecimos. Y nos preguntábamos cuándo íbamos a volver a ser... Y hoy estamos arriba de ellos. Ellos están de vacaciones y vos seguís...".