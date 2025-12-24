Pratto y Benedetto, de ser protagonistas de la final de Madrid 2018 ¿a seguir sus carreras en el Ascenso?

Tras quedar libres de Sarmiento y Newell's, Lucas Pratto y Darío Benedetto están muy cerca de acordar su llegada a dos históricos clubes de la Primera Nacional.

Para bien o para mal, la final de la Copa Libertadores 2018 en el Santiago Bernabéu quedará guardada eternamente en la memoria de los hinchas de River y Boca. Siete años después, dos de los protagonistas principales de aquel icónico partido en Madrid podrían tomar un nuevo e inesperado rumbo en sus carreras: Lucas Pratto y Darío Benedetto.

Durante el 2025, el destino cruzó a los goleadores en Olimpia de Paraguay. Fueron compañeros durante el primer semestre hasta que el Pipa arregló su llegada a Newell's a mitad de año, aunque el Oso también hizo lo propio semanas más tarde y volvió al país para jugar en Sarmiento de Junín.

No obstante, el desenlace de esos capítulos trajo consigo un final idéntico: Benedetto ya rescindió su contrato con el elenco rosarino y Pratto hará lo propio en las próximas horas luego de que Facundo Sava le comunicara que no lo iba a tener en cuenta en el Verde.

El futuro de Pratto y Bedenetto estaría en la Primera Nacional: los dos clubes que los quieren fichar Si bien la idea de ambos es seguir jugando en la Liga Profesional, las propuestas escasean y todos los caminos conducen al Ascenso, más precisamente a la Primera Nacional. En ese contexto, aparecen dos equipos interesados en contar con ellos para 2026.

Comenzando por el ex River, el que mostró un interés concreto en ficharlo fue Chacarita. Por pedido de su entrenador, Matías Módolo, el Funebrero lo tiene apuntado para ir por el ascenso a Primera División tras 8 años. En paralelo, Benedetto fue ofrecido a Quilmes (también a Almirante Brown, pero no prosperó) y la dirigencia del Cervecero analiza seriamente su situación en este arranque de mercado.