El fuerte reclamo del presidente de un importante club del Ascenso a sus socios: "Tenemos menos gente que un cine"

Alfredo Dagna dio detalles de la dura realidad que atraviesa un club que supo animar varias temporada de la Primera División y hoy está hundido en la Tercera División del fútbol argentino.

Tras el ascenso de Acassuso a la Primera Nacional, se terminó oficialmente la temporada del fútbol argentino (con la excepción del Regional Amateur). Y mientras en muchos clubes de las principales categorías se toman vacaciones y/o comienzan a planificar la pretemporada, en el Ascenso profundo hay equipos que atraviesan realidades más complicadas, como Olimpo de Bahía Blanca.

El Aurinegro, que supo ser un habitué de Primera División en las primeras dos décadas del Siglo XXI, desde 2019 se encuentra en el Federal A y lleva más de 6 años intentando sin éxito regresar a Segunda. El pasado 16 de noviembre quedó eliminado de los cuartos de final de la Reválida ante Douglas Haig y desde entonces se encuentra sin competencia profesional hasta marzo del 2026, cuando arranque la próxima temporada.

El duro relato del presidente de Olimpo de Bahía Blanca Olimpo Olimpo juega en el Federal A desde 2019. @Olimpo_Oficial Esta situación le representa un duro inconveniente a la institución bahiense, ya que impacta dieretamente en la actividad social, razón por la cual protestó el presidente del club al hacer un balance del año: "El mes este y el que viene son tétricos, porque la gente se va y no paga. Tenemos menos gente que un cine", se lamentó Alfredo Dagna.

En ese sentido, les hizo un reclamo a los socios de Olimpo: "Nosotros queremos lograr que, por lo menos, 3.000 personas paguen la cuota. No pido un millón, ni 50 mil ni 20 mil, solo 3 mil que paguen", apuntó. Y agregó de modo irónico: "Después nos quejamos, 'poné la plata' dicen, pero hay que venir y hay que apoyar. Vengan con ganas de apoyar al club".