Acassuso ascendió a la Primera Nacional y quedaron definidos los 36 equipos de la categoría

Acassuso se quedó con el cuarto y último ascenso a la Primera Nacional 2026. Este domingo, por la revancha de la final del Reducido de la Primera B Metropolitana, igualó 1-1 como visitante con Deportivo Armenio. Con la victoria por 1-0 conseguida hace una semana como local, pudo quedarse así con un triunfo 2-1 en el global.

De este modo, los Quemeros regresarán a la Segunda División después 80 años, tras su última participación en la temporada 1946. Este histórico ascenso lo consiguió tras quedar 5° en la Tabla Anual con 58 puntos, producto de 15 victorias, 13 empates y 12 derrotas, para luego superar a Villa San Carlos, Real Pilar y al Tricolor de Ingeniero Maschwitz en los playoffs.

De este modo, quedaron definidos todos los equipos que disputarán la máxima categoría del Ascenso el año que viene. A los 36 que la jugaron en este 2025, hay que quitar al campeón Gimnasia y Esgrima de Mendoza y a Estudiantes de Rio Cuarto, que subieron a Primera División, y a los 4 descendidos: Arsenal, Alvarado, Talleres de Remedios de Escalada y CADU.

A los 30 que quedan, se le suman los 2 que bajaron de la Liga Profesional, que son San Martín de San Juan y Godoy Cruz, y los 4 ascendidos de Tercera División: por la B Metro, Ferrocarril Midland (campeón de la categoría) y Acassuso; por el Federal A, Ciudad Bolívar (campeón) y Atlético Rafaela.

Cuándo se sortea la Primera Nacional 2026 Ya con todos los contendientes, este lunes se llevará a cabo el sorteo de las dos zonas y el fixture de la Primera Nacional 2026, que contará con el mismo formato que en este 2025: 34 fechas, final por el primer ascenso, Reducido por el segundo, y 4 descensos (2 por grupo). El torneo comenzará el primer fin de semana de febrero y tendrá 2 semanas de parate tras finalizar la primera rueda. No de frenará por el Mundial 2026 y habrá partidos que se jueguen en simultáneo.