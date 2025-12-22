El gigante del Ascenso que quiere a Lucas Pratto para volver a Primera tras 8 años

Tras irse libre de Sarmiento de Junín, Lucas Pratto está en la órbita de un histórico del Ascenso que buscará regresar a la Liga Profesional.

Luego de que Facundo Sava pasara la escoba en el plantel de Sarmiento y le comunicara a varios jugadores que no iban a ser tenidos en cuenta, Lucas Pratto se despidió del elenco de Junín y ya comenzó a ser sondeado por algunos clubes del Ascenso.

Tal es así que en las últimas horas, se confirmó el interés de Chacarita, equipo que milita en la Primera Nacional y que no forma parte de la Liga Profesional desde la temporada 2017/18, por uno de los héroes de Madrid.

Chacarita va a la carga por Lucas Pratto El interés lo confirmó Matías Módolo, entrenador del Funebrero y quien activó el operativo seducción para fichar al Oso: “Es una posibilidad que estamos analizando. Hay que convencerlo y esa es mi tarea, los entrenadores estamos para convencer”, sentenció en diálogo con DSports Radio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsRadio/status/2002421016505508342&partner=&hide_thread=false “La incorporación de Lucas Pratto es una posibilidad que estamos analizando. Hay que convencerlo y esa es mi tarea, los entrenadores estamos para convencer”



Matías Módolo, DT de Chacarita, en #TiráParaArriba con @HectorGalloOk por DSPORTS Radio FM 103.1 #ElSonidoDelDeporte pic.twitter.com/dF4nB2zs2z — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) December 20, 2025 Hasta el momento solo hubo llamados desde ambos lados, pero se espera que en los próximos días se presente una oferta formal por Lucas Pratto. En caso de que se concrete su llegada al histórico equipo del Ascenso, el delantero de 37 años tendrá su segunda experiencia en el Ascenso, ya que en la temporada 2009/10 jugó en la vieja B Nacional con la camiseta de Unión de Santa Fe donde convirtió seis goles y asistió en 7 oportunidades.

Los números de Lucas Pratto en su etapa en Sarmiento El Oso se despide de Sarmiento de Junín tras un paso breve y sin impacto. Había arribado hace apenas cinco meses como una apuesta de jerarquía, respaldado por su historial de goleador temible que ilusionaba al entorno. Sin embargo, los números marcaron otra realidad: disputó nueve encuentros, fue titular en solo dos y no logró registrar goles ni asistencias, sellando así un ciclo tan corto como apagado.