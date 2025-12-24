Atento, Boca: el impactante diseño del Hard Rock que se instalará en la Bombonera

El estudio a cargo de la obra difundió imágenes y un recorrido virtual del restaurante que funcionará dentro del estadio de Boca.

El proyecto del Hard Rock Bombonera fue uno de los anuncios que más sorprendió a los hinchas de Boca durante 2025. Juan Román Riquelme presentó el acuerdo en Miami, en la previa del Mundial de Clubes, mientras el club avanzaba en paralelo con distintas obras de remodelación del estadio. Ahora, el estudio a cargo del diseño reveló las primeras imágenes de cómo será por dentro el restaurante que se instalará en la Bombonera.

Se trata de una iniciativa inédita: será el primer Hard Rock que funcione dentro de un estadio de fútbol. La obra está a cargo de los arquitectos María Romero Acuña y Juan Manuel Araujo, del Estudio ARA Arquitectura, quienes compartieron renders y un video del proyecto con el diario La Capital de Rosario, ciudad donde tiene sede el estudio.

Las imágenes del proyecto Hard Rock Bombonera Así será el Hard Rock Bombonera Así será el Hard Rock Bombonera. Video: La Capital de Rosario/Estudio ARA Arquitectura Las imágenes muestran el exterior del local, con vista a la calle y la presencia del clásico logo de la cadena, la guitarra de Hard Rock Cafe, integrado a la estructura del estadio. En el interior, el diseño incluye una gran barra central, mesas distribuidas en distintos sectores y una ambientación que combina gastronomía y música, con cuadros de artistas históricos y un espacio preparado para presentaciones en vivo.

El video difundido propone un recorrido completo por el proyecto: desde la Rock Shop, la tienda oficial de souvenirs, hasta el ingreso al restaurante y la experiencia dentro del salón principal. La idea es que funcione no solo como un punto gastronómico y turístico, sino también como un espacio de hospitality dentro del estadio.