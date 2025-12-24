Primer refuerzo para Boca: el posteo de un futbolista que anuncia su inminente llegada al Xeneize

Boca se prepara para concretar la primera incorporación del mercado de pases y el jugador en cuestión adelantó su arribo en redes.

Boca Juniors comienza a dar sus primeros pasos en el mercado de pases para la temporada 2026 que se avecina y uno de los principales nombres que tiene en la mira para incorporar es el de Marino Hinestroza, que viene de consagrarse campeón de la Copa Colombia con Atlético Nacional de Medellín.

Ya desde hace un tiempo que el Xeneize quiere sumar al extremo colombiano a sus filas y en las últimas semanas, tras finalizar ambos campeonatos locales, volvió a aparecer en el radar y ya todo apuntaba a que era cuestión de tiempo para que se concretara el fichaje. Pues bien, pareciera ser que de una vez por todas el momento llegó.

El posteo de Marino Hinestroza que anuncia su llegada Boca Posteo Hinestroza Boca La historia que subió Hinestroza a su cuenta de Instagram. Este miércoles por la tarde, como anunciando un regalo de Navidad, el futbolista caleño subió una historia a su cuenta de Instagram bastante simple y minimalista, pero que no aparenta guardar ningún secreto en se mensaje. La misma consiste en un fondo indistinto, en el que sobresalen tres emojis: un corazón azul, otro amarillo a su lado, ambos seguidos de un reloj de arena.

A falta de una confirmación oficial, este posteo de Hinestroza no parece dejar ninguna duda respecto de su inminente arribo a Brandsen 805. De hecho, el periodista Augusto César, que cubre el día a día del cuadro azul y oro para ESPN, señaló en X que el fichaje podría cerrarse mañana mismo.