Más problemas: Moretti reveló por qué San Lorenzo no puede venderle a Boca a Gastón Hernández y Cuello

Boca Juniors comienza a moverse con énfasis en el mercado de pases para la próxima temporada y ya tiene en la mira a dos de las principales figuras de San Lorenzo durante el 2025: Gastón Hernández, capitán del equipo, y Alexis Cuello, goleador del ciclo Damián Ayude en el segundo semestre y uno de los jugadores más desequilibrantes del plantel.

A pesar de la clara determinación del Xeneize por ambos, no pudo acelerar de manera concreta por ninguno de los dos, ya que existen algunas trabas económicas y legales que le dificultan al Ciclón vendérselos. Marcelo Moretti, quien ya no podrá recuperar su cargo en el club de Boedo, contó que "hasta el sábado" mantuvo charlas con River (que quiere llevarse a Jhohan Romaña) y explicó los motivos de por qué no pueden concretarse los traspasos.

Moretti explicó por qué Boca no puede comprarle los jugadores a San Lorenzo Moretti explicó por qué Boca no puede comprarle los jugadores a San Lorenzo "Con Boca no hablé. San Lorenzo no puede venderle jugadores porque hay un embargo del fondo suizo de 700 mil dólares por (Agustín) Martegani, y para venderle a Boca tenés que sobrepasar el monto del embargo que son casi 5 millones de dólares, no te conviene", detalló el expresidente azulgrana. Y aclaró una salvedad: "(Malcom) Braida cuando se fue (en julio) pagó la cláusula, no es que fue una venta de San Lorenzo a Boca".

En ese sentido, relató lo que había sucedido cuando desde Brandsen 805 ya habían buscado a uno de los futbolistas que quieren hoy: "En junio me llamó Riquelme por el Tonga (Hernández) y le expliqué lo mismo: 'no hay forma de venderte un jugador porque tenés que sobrepasar el monto del embargo', y la gestión se vino abajo".