La Justicia rechazó la cautelar de Moretti y no podrá recuperar la presidencia de San Lorenzo

Moretti había recurrido al Juzgado Civil N°51 para anular la decisión de acefalía de la Comisión Directiva, pero su planteo fue desestimado.

Marcelo Moretti sufrió un revés judicial y no podrá volver a ser presidente de San Lorenzo, al menos por ahora.

La Justicia rechazó el pedido presentado por Marcelo Moretti para anular la acefalía en San Lorenzo. El expresidente había recurrido al Juzgado Civil N°51 tras la reunión de Comisión Directiva que declaró ese estado en el club, pero su planteo fue desestimado.

La resolución judicial consideró que Moretti no logró acreditar los requisitos necesarios para la procedencia de una medida cautelar, como “la verosimilitud del derecho invocado ni el peligro en la demora”. El fallo también remarcó la “orfandad argumental” del planteo y concluyó en la improcedencia del pedido.

Sergio Costantino, por ahora sigue como presidente del Ciclón Con esta decisión, Sergio Costantino se mantiene como presidente de manera transitoria, mientras el club avanza hacia la normalización institucional con elecciones previstas para el 30 de mayo de 2026.

Sergio Costantino y Valeria Carta Moglietta Sergio Costantino se mantiene como presidente de manera transitoria. @SanLorenzo Marcelo Culotta salió a expresarse públicamente a través de sus redes sociales Tras conocerse el fallo, el exdirigente y socio de San Lorenzo Marcelo Culotta se expresó públicamente en redes sociales. “El Juzgado civil 51 rechazó la medida cautelar a M. Moretti”, informó, y recordó que la Asamblea de socios eligió una Comisión Directiva transitoria y fijó una fecha para legitimar a las nuevas autoridades.