Cómo está el paso a Chile y cuál es el pronóstico para el fin de semana

El paso a Chile se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para ómnibus, vehículos particulares y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.

Tras los festejos navideños, mendocinos comenzaron a viajar hacia Chile: las demoras para cruzar este jueves en ocasiones superaron los 90 minutos. En los próximos días, y con un operativo en marcha para evitar colapsos, se espera un importante movimiento en alta montaña.

Para este viernes el pronóstico señala lluvia débil en cordillera en horas del mediodía. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 9°

Punta de Vaca: 4°

Puente del Inca: - 1°

Las Cuevas: - 2° En tanto, para el sábado 27 y el domingo 28 de diciembre el pronóstico indica probabilidad de lluvias débiles en algunos sectores de alta montaña.

Para evitar inconvenientes, las autoridades solicitan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña previo a iniciar viaje hacia Chile. Aquellos interesados en viajar pueden verificar cómo está el paso en la página web oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.