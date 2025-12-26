Cómo está el paso a Chile y cuál es el pronóstico para el fin de semana
El paso a Chile se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos.
El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para ómnibus, vehículos particulares y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.
Tras los festejos navideños, mendocinos comenzaron a viajar hacia Chile: las demoras para cruzar este jueves en ocasiones superaron los 90 minutos. En los próximos días, y con un operativo en marcha para evitar colapsos, se espera un importante movimiento en alta montaña.
Te Podría Interesar
Para este viernes el pronóstico señala lluvia débil en cordillera en horas del mediodía. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:
- Uspallata: 9°
- Punta de Vaca: 4°
- Puente del Inca: - 1°
- Las Cuevas: - 2°
En tanto, para el sábado 27 y el domingo 28 de diciembre el pronóstico indica probabilidad de lluvias débiles en algunos sectores de alta montaña.
Para evitar inconvenientes, las autoridades solicitan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña previo a iniciar viaje hacia Chile. Aquellos interesados en viajar pueden verificar cómo está el paso en la página web oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.
Paso Pehuenche
El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios:
- Salida de Argentina: de 9 a 18 horas.
- Entrada a Argentina: de 9 a 19 horas.