En el lugar y el momento equivocados: cayó con un arma tumbera a metros de la escena del crimen en Las Heras

En medio del amplio operativo que se montó la madrugada de este jueves en El Algarrobal , Las Heras , donde fue asesinado Antonio Carlos Ramírez (70), se produjo una llamativa detención: un malviviente fue detenido con un arma tumbera en su poder. El sospechoso fue visto armado en las cercanías de la escena del crimen y terminó tras las rejas.

Fuentes policiales revelaron a MDZ que eran alrededor de las 6.30 cuando personal de la Policía Científica trabajaba en la manzana 1 del barrio Las Viñas , donde se perpetró el primer homicidio del 2026 en Mendoza y por el que fue detenida e imputada Tamara Estefanía Vila (36) , la esposa de la víctima ultimada de una puñalada en el pecho.

En ese momento, vecinos alertaron a los funcionarios que un sujeto deambulaba por los médanos ubicados a pocos metros, aparentemente portando un arma larga. Por eso, efectivos de la Comisaría 56° se dirigieron a verificar la situación e interceptaron al sospechoso.

Al requisarlo, constataron que llevaba un arma de fuego de fabricación casera, que consistía en dos caños de gas, sin proyectil en el interior, explicaron las fuentes consultadas.

Así, el malviviente, identificado como Manuel Alejandro Zalazar , de 49 años, fue rápidamente aprehendido, básicamente por encontrarse en el lugar y momento equivocados, trasladando un elemento ilegal y creado con finalidades delictivas.

Por disposición de la Oficina Fiscal N°1, el individuo fue trasladado a la Subcomisaría Iriarte, donde aguardaba a que la Justicia defina su situación procesal.

El crimen en Las Heras

Eran cerca de las 4.20 cuando los primeros policías que arribaron en la escena, luego de un llamado a la línea de emergencias 911 que alertó sobre una pelea entre una pareja que tuvo como resultado un hombre herido de arma blanca en una casa de calle Pilcomayo en la citada barriada del distrito de El Algarrobal.

Los uniformados observaron a Vila saliendo de la vivienda y pidiendo auxilio porque su marido estaba "descompuesto". Acto seguido, ingresaron y dieron con Ramírez tendido en el suelo en posición decúbito ventral y con abundantes manchas de sangre en el cuerpo.

Cerca del cadáver, sobre una heladera, notaron que había un cuchillo de cocina con rastros hemáticos. Se trataba del arma con la que atacaron y le provocaron la muerte a Ramírez.

La pareja de la víctima aseguró que alrededor de la 1.30 regresaba de saludar a unos vecinos por el nuevo año y al entrar a su domicilio se topó con Ramírez tendido en el piso y malherido. Aunque su versión no resultó creíble para los detectives del caso.

PORTADA CUCHILLO CRIMEN LAS HERAS El cuchillo de cocina con sangre, la prueba que complica a la mujer detenida por el asesinato de su marido. MDZ.

Además, su hijastra la complicó con su testimonio, ya que afirmó haber escuchado gritos de la esposa de su padre, y vecinos también sostuvieron que hubo una pelea previa entre la pareja.

Al mismo tiempo, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar y constató que la víctima había perdido la vida a raíz de una herida cortopunzante en el tórax.

Frente a eso, se ordenó la aprehensión de Vila, quien fue alojada en una dependencia policial del departamento y durante la tarde de este jueves fue imputada por homicidio agravado por el vínculo, calificación que prevé como única pena la prisión perpetua, en la causa que lidera la fiscal Claudia Ríos.