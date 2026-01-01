La situación de la mujer acusada de matar a su marido en Las Heras: un cuchillo con sangre, la prueba clave

Solo un breve de lapso de tiempo se mantuvo Mendoza sin homicidios este 2026 que recién comienza. Poco más de una hora después del brindis de Año Nuevo , Antonio Carlos Ramírez (70) fue asesinado de una puñalada en el pecho en su casa de Las Heras . Por el hecho de sangre fue detenida su mujer , quien quedó complicada.

La mujer , identificada como Tamara Estefanía Vila , de 36 años, fue entrevistada por los primeros policías que arribaron en la escena, luego de un llamado a la línea de emergencias 911 que alertó sobre una pelea entre una pareja, que tuvo como resultado un hombre herido de arma blanca en una casa de la manzana 1 del barrio Las Viñas , sobre calle Pilcomayo, en el distrito de El Algarrobal .

Habían pasado algunos minutos de las 4 y los uniformados observaron a Vila saliendo de la vivienda y pidiendo auxilio porque su marido estaba "descompuesto". Acto seguido, ingresaron a casa y dieron con Ramírez tendido en el suelo en posición decúbito ventral, con sus brazos semiextendidos a los lados del cuerpo y con abundantes manchas de sangre en la camisa blanca y azul a rayas que llevaba puesta, detallaron fuentes allegadas a la investigación.

Cerca del cadáver, sobre una heladera, notaron que había un cuchillo de cocina, con mango de madera y visiblemente afilado, el cual tenía manchas de sangre. Se trataba del arma con la que atacaron y le provocaron la muerte a Ramírez, agrega la información.

La pareja de la víctima aseguró que alrededor de la 1.30 regresaba de saludar a unos vecinos por el nuevo año y al entrar a su domicilio se topó con Ramírez tendido en el piso y malherido . Aunque su versión no resultó creíble para los detectives del caso.

Además, su hijastra, quien reside en una propiedad colindante, la complicó con su testimonio, ya que afirmó haber escuchado gritos de la esposa de su padre, y vecinos también sostuvieron que hubo una pelea previa entre la pareja, tal como surgió de las averiguaciones practicadas en el teatro del hecho por personal de Investigaciones.

La situación de la mujer

En paralelo, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar y constató que la víctima había perdido la vida producto de una herida cortopunzante en el tórax. Debido a los indicios recolectados en la escena, se ordenó la aprehensión de Vila, quien fue alojada en una dependencia policial del departamento y permanecía a disposición de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos.

Las fuentes consultadas revelaron que en las próximas horas será imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo, una grave calificación que prevé como única pena la prisión perpetua. Una vez que se formalice la acusación, quedará alojada en un penal de mujeres.