Estados Unidos mata a una persona en un nuevo ataque contra una lancha en el Pacífico

Tras un nuevo ataque ordenado por el Pentágono de Estados Unidos, una persona fue asesinada sobre una lancha que surcaba el Pacífico.

Estados Unidos sigue con sus ataques a varias "narcolanchas" en el océano Pacífico. Foto Departamento de Defensa EE.UU.

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado la muerte de una persona a bordo de una embarcación que ha atacado mientras navegaba en aguas del océano Pacífico oriental, un nuevo ataque enmarcado en su supuesta campaña contra el narcotráfico que ya se ha saldado con más de un centenar de víctimas mortales.

"Se confirmó la muerte de un narcoterrorista durante esta acción", ha señalado el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estaounidenses (Southcom) en su cuenta de la red social X, sobre un bombardeo que no ha dejado ningún herido entre sus filas.

El cuerpo militar ha justificado el ataque "cinético letal", ordenado por el jefe del Pentágono, Pete Hegsteh, alegando que el barco estaba "operado por organizaciones terroristas designadas".

Estados Unidos busca justificar el ataque "La Inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico", ha señalado en la escueta publicación.