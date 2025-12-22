Donald Trump anunció nuevos buques de guerra "cien veces más poderosos" en pleno conflicto en el Caribe

En un marco de mucha tensión por los conflictos en el mar Caribe entre Estados Unidos y Venezuela, Donald Trump anunció en una conferencia de prensa este lunes que el país comenzará a producir nuevos buques de guerra, a los que catalogó como “cien veces más poderosos”.

En esta conferencia de prensa anunció que comenzará la producción de los “Trump Class”, buques que, según él, son “más de 100 % más poderosos”. "Cada uno de ellos será el buque de guerra más importante de la historia”, afirmó.

Además, anunció que esta producción comenzará solo con dos unidades, hasta llegar a 25 buques Clase Trump, donde afirmó que se comenzarán a construir "de inmediato y serán letales". De todas formas, agregó, “Lo guardaremos. Quizás será usado en reservas estratégicas. Lo buques también”.

Incluso, algunos periodistas le consultaron a Trump en lo que uno creería hablaría respecto a esta situación. Cuando se le consultó sobre si Nicolás Maduro debería tomar sus advertencias en serio , el presidente estadounidense contestó: “Él puede hacer lo que quiera. Tenemos una armada gigantesca para él, la más grande de todos los tiempos y por lejos la más grande que hubo en Sudamérica. Él puede hacer lo que quiera, si quiere hacerse el duro y hacer algo, será la última vez que se haga el duro”.

Uno de los periodistas aprovechó para preguntarle sobre si su intención es lograr que Maduro deje el poder en Venezuela, "Creo que probablemente sí. No puedo asegurarlo. Eso depende de él. De lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente si lo hiciera. Pero ya lo averiguaremos", manifestó.

“Nos envían sus prisioneros, gente de la cárcel, gente de institutos mentales. Porque Biden tenía la frontera abierta, lo que hizo por este país jamás será olvidado”, agregó, atribuyendo gran parte de la ola delictiva tanto a Nicolás Maduro como al ex presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

"Estamos sacándolos muy rápido, pero esto nunca debería haber pasado. Venezuela aprovechó las fronteras abiertas de Biden, más que ningún país. El Tren de Aragua tenía bandas por todos lados", subrayó.

Donald Trump apuntó contra Gustavo Petro

Además, en medio de este anuncio de buques de guerra, donde anunció que quiere aumentar la producción de buques, haciendo referencia a la Primera Guerra Mundial, donde según él, "se hacía uno por día" y que además, Estados Unidos hace los mejores buques del planeta, aunque no lo suficientemente rápido remarcó.

En el marco de la fuerte lucha de las fuerzas estadounidenses en el Caribe también fue consultado sobre el presidente colombiano Gustavo Petro y sus recientes críticas hacía el. "El se tiene que cuidar porque tiene fábricas de droga, hacen cocaína en Colombia y él no es amigo de Estados Unidos. Es un chico muy malo, se tiene que cuidar porque hacen la cocaína y la envían a Estados Unidos", explicó.

Al mismo tiempo remarcó, "Amamos a los colombianos, son gente grandiosa y muy alegre e inteligente, pero a su nuevo líder le gusta buscar problemas. Más vale que se cuide y que cierre esas fábricas de cocaína. Tienen al menos tres grandes fábricas y sabemos dónde están", sentenció.