El Departamento de Justicia de EE.UU. comienza a publicar miles de documentos y fotografías de los archivos de Jeffrey Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó este viernes a publicar miles de archivos relacionados con el fallecido agresor sexual Jeffrey Epstein.

La difusión de los documentos llega cuando estaba a punto de vencer el plazo legal para hacerlo y después de que el presidente Donald Trump sufriera meses de presión desde dentro y fuera de su partido para que hiciera públicos los documentos.

Muchos de los archivos publicados este viernes en una página web creada específicamente para este propósito contienen grandes partes censuradas, en teoría para proteger a víctimas de delitos.

Otros documentos podrían no hacerse públicos si están relacionados con una investigación criminal en curso, identifican a las víctimas o contienen imágenes de abusos.

Entre los documentos publicados este viernes hay fotografías de destacadas personalidades, como el expresidente Bill Clinton y los músicos Mick Jagger y Michael Jackson.

Aparecer en las fotografías o ser citado en los documentos no implica haber cometido actos ilícitos y algunas de las figuras públicas que aparecen en los nuevos archivos difundidos negaron en el pasado haber cometido ningún delito ni tener conocimiento de los de Epstein.

La publicación de los documentos llega cuando expiraba el plazo que le daba al Departamento de Justicia una ley aprobada en el Congreso el pasado noviembre para forzar que se hicieran públicos los archivos del caso.

El Departamento de Justicia dijo que no se publicarían todos los archivos de golpe y que otros saldrán a la luz en los próximos días y semanas.

Esto ha causado la indignación de los congresistas, tanto republicanos como demócratas, que impulsaron la ley que forzó la publicación de los archivos.

El republicano Thomas Massie declaró en una publicación en redes sociales que la publicación "incumple flagrantemente tanto el espíritu como la letra de la ley".

En similares términos se expresó el senador Dick Durbin, el demócrata de mayor rango en el Comité Judicial del Senado.

"El incumplimiento por parte del Departamento de Justicia de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein no solo viola la ley, sino que continúa con el patrón de esta administración de proteger al presidente Trump y a otros responsables, perpetuando el encubrimiento de Bondi-Patel (la fiscal general y el director del FBI) a expensas de las víctimas de Epstein", declaró el portavoz.

El escándalo de Epstein se ha convertido en un asunto incómodo para Trump.

Diversas informaciones han destacado sus vínculos con Epstein y el mandatario aparece en documentos y fotografías del caso publicados en las últimas semanas por congresistas estadounidenses.

Trump no ha sido acusado formalmente en ningún proceso relacionado con Epstein y aseguró que rompió su amistad con él al menos 15 años antes de que fuera detenido.

Los miles de documentos publicados este viernes son solo una parte de los que están en poder del gobierno y en muchos de ellos hay nombres y rostros que han sido ocultados.

Todd Blanche, vicesecretario de Justicia, dijo que no se publicarían todos los documentos alegando motivos de seguridad y la protección de la identidad de las víctimas.

Blanche dijo que "estamos mirando cada papel que vamos a generar, asegurándonos que cada víctima, sus nombres, sus identidades, sus historias, sean protegidas tanto como se necesite".

Según dijo, los abogados del Departamento de Justicia siguen analizando los documentos y en las próximas semanas se esperan la publicación de "cientos de miles" de documentos más.

La vocera de la Casa Blanca Abigail Jackson dijo que el gobierno de Trump es "el más transparente de la historia".

Clinton, protagonista en la primera tanda de documentos

El expresidente Bill Clinton parece ser una de las personalidades que aparece con más frecuencia en los archivos difundidos este viernes por el gobierno de Trump.

Una de las fotografías parece mostrarlo con dos personas, aparentemente mujeres, en una piscina. El rostro de una de las mujeres aparece cubierto. La otra parece ser Ghislaine Maxwell, la socia de Epstein que cumple una condena de 20 años de cárcel por tráfico sexual.

Clinton aparece en otra foto en lo que parece ser un jacuzzi, recostado con las manos tras la cabeza. El expresidente fue fotografiado varias veces junto a Epstein en la década de 1990 y comienzos de los 2000, antes de que el financiero cayera en desgracia y fuera detenido por primera vez. Un portavoz de Clinton dijo en 2019 que el expresidente "no sabía nada de los terribles crímenes" de los que Epstein se declaró culpable.

Angel Urena, vocero de Clinton, dijo en declaraciones citadas por The New York Times que "pueden difundir cuantas fotos borrosas de hace más de 20 años quieran, pero esto no es sobre Bill Clinton".

El vocero dijo que en los documentos aparecen dos grupos de personas: "El primer grupo no sabía nada y cortó los lazos con Epstein antes de que sus crímenes salieran a la luz. El segundo mantuvo su relación con él después". Según el vocero, Clinton pertenece al primer grupo.

Departamento de Justicia de Estados Unidos Una de las imágenes parece mostrar a Bill Clinton en la piscina con dos mujeres. El expresidente negó tener nada que ver con los crímenes de Epstein.

Departamento de Justicia de Estados Unidos Clinton parece estar en actitud relajada en una de las imágenes.

En otras imágenes, Clinton aparece retratado junto a Michael Jackson y en otra junto a la estrella del rock Mick Jagger.

Y en otra de las imágenes parece distinguirse a Andrew Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III de Inglaterra, que también se ha visto salpicado por los escándalos de Epstein y al que la Casa Real británica despojó en octubre de sus títulos. Él ha negado cualquier comportamiento ilícito.

En la fotografía difundida este viernes por el Departamento de Justicia, Mountbatten-Windsor parece ser el hombre que se ve en una foto acostado sobre el regazo de un grupo de mujeres y bajo la mirada sonriente de Ghislaine Maxwell.

Departamento de Justicia de Estados Unidos Una de las imágenes parece mostrar a Andrew Mountbatten-Windsor con un grupo de mujeres, entre ellas Ghislaine Maxwell.

¿Un alivio para Trump?

Anthony Zurcher, corresponsal de la BBC para Norteamérica

Mientras analizamos la gran cantidad de información publicada hoy por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, una figura de alto perfil apenas ha sido mencionada en estos documentos: Donald Trump.

Dada la presión y el escrutinio a los que ha estado sometido el presidente, incluyendo las teorías conspirativas sobre la naturaleza de su relación con el fallecido traficante sexual, la Casa Blanca podría sentir cierto alivio.

De hecho, podría ser más que simple alivio. Trump War Room, la cuenta oficial en X de las actividades políticas del presidente, ha estado publicando con entusiasmo fotografías del expresidente Bill Clinton que se encontraban entre los documentos hechos públicos hoy, incluyendo una en la que aparece relajándose en un jacuzzi con una persona cuya identidad ha sido censurada.

El mes pasado, Trump instó a su Departamento de Justicia a investigar la "participación y relación" de Clinton con Epstein. La fiscal general Pam Bondi anunció una investigación gubernamental formal poco después.

Clinton nunca ha sido acusado de ningún delito por las víctimas de los abusos de Epstein, y en 2019 un portavoz declaró que el expresidente "no sabía nada sobre los terribles crímenes" de los que Epstein se declaró culpable.

El equipo de Trump podría estar intentando aprovechar la tan esperada publicación de los archivos de Epstein en beneficio del presidente, aunque esta estrategia conlleva riesgos. El fiscal general adjunto, Todd Blanche, ha declarado que aún se están revisando "varios cientos de miles" de páginas de documentos que todavía no se han hecho públicos.

En las próximas publicaciones, existe la posibilidad de que aparezca el nombre de Trump, quien mantuvo una larga amistad con Epstein en los años previos a su primer arresto. Y si no aparece, quienes creen en las teorías conspirativas se preguntarán por qué.

