Para el Gobierno, el acuerdo comercial con Estados Unidos "está prácticamente cerrado"

“El acuerdo con EE.UU . está prácticamente cerrado”, dijo el funcionario, quien agregó a TN: “Lo que estamos esperando es una definición de agendas para la firma y para lograr una fecha de firma y terminar...”.

Para el ministro de Relaciones Exteriores, el entendimiento con la Casa Blanca se demora por la magnitud de los distintos tratados que está cerrando Donald Trump con decenas de países.

“Entendamos también que Estados Unidos está negociando con otros cien países del mundo y, en ese sentido, la agenda de ellos está un poco más ocupada que la nuestra”, afirmó.

Pese a la indefinición. El canciller aseguró que se sienten “muy optimistas de que es un acuerdo que se va a firmar prontamente y que va a traer muchísimos beneficios para todos”.

Karina, Lamelas y Gómez Rápalo

Los dichos de Quirno ocurren en la misma semana que el embajador estadounidense, Peter Lamelas, se reunió con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en Casa Rosada.

"La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, se reunió con el Embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas. El encuentro se llevó a cabo en Casa Rosada, donde el Embajador Lamelas reiteró su apoyo al Gobierno del Presidente Javier Milei", fue el escueto mensaje del posteo oficial.

El diplomático volvió a pasar por el patio de las palmeras para reunirse con el ministro del Interior, Diego Santilli, en el Salón de los Escudos.

"El ministro y el embajador dialogaron sobre nuevas oportunidades de cooperación mutua, orientadas a ampliar el intercambio comercial. También reafirmaron los valores compartidos de libertad y progreso como principios clave que permitirán seguir generando condiciones de prosperidad y crecimiento para ambas naciones", remarcó un comunicado de Interior tras el encuentro.