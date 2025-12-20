Fuerte discurso de Milei en la Cumbre del Mercosur: flexibilización comercial y reclamo al régimen Maduro

El presidente Javier Milei protagonizó un encendido discurso durante la cumbre del Mercosur que se lleva adelante en las Cataratas del Iguazú donde planteó la necesidad de avanzar hacia una mayor flexibilización comercial, cuestionó el funcionamiento interno del bloque y reclamó una condena explícita al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Ante mandatarios y delegaciones regionales, el jefe de Estado sostuvo que el Mercosur “no cumplió sus objetivos fundacionales” y enumeró falencias estructurales como la falta de libre circulación efectiva, la ausencia de coordinación macroeconómica y el bajo nivel de comercio intrazona. En ese marco, apuntó contra una “burocracia sobredimensionada e ineficaz” y advirtió que los altos aranceles externos “no protegen el empleo, lo destruyen”.

Milei insistió en la necesidad de una reforma integral del bloque para reducir costos y permitir que la integración esté al servicio del comercio y no de las estructuras administrativas. También destacó el potencial estratégico de la región en energía, minerales críticos y alimentos, y remarcó que el crecimiento depende de eliminar trabas internas y facilitar la articulación productiva.

Uno de los pasajes más duros estuvo dirigido a la situación venezolana. El Presidente calificó al gobierno de Nicolás Maduro como “una dictadura atroz e inhumana” y pidió al Mercosur una condena tajante, además de respaldar la presión internacional para la liberación de presos políticos y del ciudadano argentino Nahuel Gallo.

En ese sentido, valoró el reconocimiento internacional a María Corina Machado y reclamó que se respete la voluntad popular en Venezuela.

En política exterior, Milei también cuestionó la demora en el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y sostuvo que la región no puede seguir perdiendo tiempo en discusiones administrativas. Además, reiteró el reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas y expresó disposición para acompañar el proceso de adhesión de Bolivia al bloque.

La cumbre se desarrolló en un clima de cierta frialdad política, reflejada en la foto oficial con las Cataratas de Iguazú de fondo. Allí, Milei mantuvo un trato protocolar y distante con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y participó de las deliberaciones con una agenda acotada y sin encuentros bilaterales.

Hacia el cierre, el mandatario planteó que el Mercosur enfrenta una definición clave: adaptarse a una demanda regional por economías más abiertas y competitivas o quedar atrapado en un esquema que, según advirtió, “el mundo ya dejó atrás”.