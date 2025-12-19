Antes que viaje Javier Milei, el canciller Pablo Quirno expuso en el Mercosur y pidió "modernizar el bloque"

De acuerdo con la información brindada por Cancillería, el funcionario “reafirmó la necesidad de modernizar el bloque, impulsar la competitividad, el comercio y la integración regional, con reglas claras, menos burocracia y una mayor participación del sector privado”.

Ese será el eje del discurso que afrontará mañana el mandatario argentino, quien buscará diferenciarse de su par brasileño, Lula da Silva, quien sufrió un golpe político por no poder concretar la firma del entendimiento con el bloque europeo, ya que él encabeza la presidencia pro tempore del Mercosur durante este año e implicaba un protagonismo global al tratarse del acuerdo comercial más grande del planeta entre bloques regionales, de concretarse.

“Asimismo, destacó que la Argentina espera concretar a la mayor brevedad la firma del Acuerdo MERCOSUR–Unión Europea y consideró que su postergación debe servir para revisar las prioridades de relacionamiento externo del MERCOSUR y avanzar hacia bilateralidades más ágiles y con resultados concretos”, indicaron fuentes diplomáticas.

En el plano político, expresó “la firme posición de la Argentina en defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos, reiteró el reclamo por la inmediata liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo y destacó el apoyo regional a nuestro país en la Cuestión Malvinas”, informaron oficialmente.

Javier Milei y Lula en la cumbre del Mercosur de Buenos Aires. Javier Milei y Lula en la cumbre del Mercosur de Buenos Aires. Juan Mateo Aberastain/MDZ

El cónclave de presidentes se aproximaba en medio de una creciente incertidumbre sobre si era viable un acuerdo inminente, a partir de las posturas contrarias de Francia, Polonia e Italia que advertían sus votos en contra por supuestas desventajas productivas con Sudamerica. En este sentido, la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó este jueves que la firma del tratado se atrasaba en enero. En Bruselas se produjeron serios incidentes por una manifestación violenta de agricultores.

La presidenta de la Comisión Europea tenía previsto viajar a Brasil para la ceremonia, pero dependía del respaldo de una amplia mayoría de los países miembros de la UE. El pedido de Italia de disponer de más tiempo hizo que no se alcanzara el apoyo necesario, por lo que la firma fue aplazada.

Ante el posible triunfo político que iba a lograr Lula, Milei buscaba evitar el protagonismo del brasileño. El líder libertario no quería estar en un segundo plano por lo que se proponía promover este sábado un fuerte mensaje de apertura comercial hacía el mundo, recordando que en la última cumbre del Mercosur, Milei lo consideró “excesivamente burocrático” y habló de que se promovió durante años una “barrera al comercio” que funcionó un “escudo” ante el mundo.