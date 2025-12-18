Tractorazo contra el Mercosur: agricultores europeos protestan contra el acuerdo con la Unión Europea

Mientras se cierran detalles del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, agricultores buscan ponerle un freno con una masiva manifestación.

Las manifestaciones contra el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur se replican en distintos países.

Manifestantes de distintos países se manifiestan en Bruselas contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur para exigir que se desista de la firma para proteger a los agricultores europeos. Desde el sector rural, la manifestación se lleva adelante con un "tractorazo" y hay represión de la seguridad belga.

Mirá el video de los incidentes en Bruselas Tractorazo en Bruselas contra el acuerdo con el Mercosur X/@LucAuffret Aunque la manifestación central es en Bruselas, donde está la sede de la Unión Europea y se realiza la cumbre para definir el futuro del acuerdo con el Mercosur, clave para los países miembros de la unión sudamericana a la hora de exportar materia prima, pero perjudicial para los productores europeos.

La polémica por el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur En medio de esa discusión, los distintos gobiernos mantienen posturas distintas y hasta algunas cambiantes, como el caso de Emmanuel Macron, que fue virando su posición con la conmoción interna que podía significar la movilización cada vez más masiva del sector agropecuario.

El presidente de Francia, en este sentido, declaró a su llegada a Bruselas: "La postura de Francia desde el principio es clara en cuanto al Mercosur, creemos que el acuerdo es insuficiente y no puede firmarse". Este reclamo se basa en que Francia plantea que se cree una cláusula de salvaguardia para poder recuperar el control si los mercados no responden de la forma esperada.

Desde este lado del Océano Atlántico, el ministro paraguayo de Industria y Comercio, Javier Giménez, advirtió que "si se cae el acuerdo, luego de casi tres décadas, ya no creo que tengamos chance de revivirlo, sería ya el fin de cualquier intento de crear este acuerdo con la Unión Europea".