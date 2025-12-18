Fuerte advertencia de Rusia a Donald Trump por un posible bloqueo a Venezuela: "Sería un error fatal"

El Kremlin elevó el tono de su discurso este jueves al instar al gobierno de Donald Trump a evitar una escalada militar en el Caribe. Tras el anuncio de un bloqueo naval a los buques petroleros venezolanos, Rusia advirtió sobre consecuencias "impredecibles" para todo el hemisferio occidental y reafirmó su alianza estratégica con el régimen de Nicolás Maduro .

Rusia, el principal aliado de Venezuela fuera de la región, expresó su profunda preocupación por los movimientos de la flota estadounidense. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso calificó la medida de Washington como un potencial "error fatal" y exigió una desescalada inmediata para evitar una situación de riesgo continental.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov , pidió a todos los países de la región mostrar cautela: “Llamamos a todos a evitar un desarrollo impredecible en esta situación”.

Mientras tanto, el presidente Vladimir Putin reafirmó recientemente su respaldo a Maduro y aseguró mantener un "contacto constante" con su socio sudamericano.

La tensión se disparó tras las órdenes directas de la Casa Blanca para cercar las costas venezolanas. Donald Trump afirmó que Venezuela se encuentra bajo un cerco naval total, lo que ha generado temores globales sobre una posible intervención militar directa .

El objetivo de la Casa Blanca es cortar las exportaciones de crudo, el pulmón económico del chavismo. Sin embargo, desde Caracas aseguraron que sus operaciones se mantienen "con normalidad" a pesar de la presencia de buques de guerra estadounidenses en el Caribe.

El rol de Rusia como aliado

Rusia ha sido fundamental para la supervivencia del gobierno de Maduro en años anteriores. Moscú ha ayudado a apuntalar la economía venezolana mediante créditos y acuerdos energéticos

Además, la relación cercana entre Putin y Maduro sirve como contrapeso a la influencia de Estados Unidos en América Latina.