Crece la tensión entre EE.UU. y Venezuela: Trump exige a que le devuelvan el petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha elevado nuevamente las tensiones con Venezuela al afirmar que el país sudamericano les ha arrebatado ilegalmente los derechos sobre el petróleo . En una reciente declaración en la base aérea de Andrews, Donald Trump destacó que las empresas estadounidenses fueron expulsadas de Venezuela .

Es por eso que ahora exigen la devolución de lo que consideran sus legítimos derechos sobre los recursos energéticos del país.

"Nos quitaron todos nuestros derechos energéticos, nuestro petróleo. Lo queremos de vuelta", insistió el mandatario, subrayando que la posesión de estos recursos estratégicos es fundamental para la economía de su nación. Trump reiteró que lo sucedido fue un acto ilegal, sin especificar mayores detalles sobre las acciones que tomaría para recuperar lo que considera una pérdida injustificada.

Estas declaraciones llegan en un momento clave, luego de que Trump anunciara un embargo total sobre los buques petroleros venezolanos sancionados. La medida fue tomada tras el alegato de que Venezuela había "robado" petróleo y activos de Estados Unidos , incluidos bienes en tierras venezolanas. El gobierno estadounidense ha subrayado que el país suramericano debe devolver esos recursos bajo la amenaza de nuevas sanciones .

Ante las acusaciones de Trump , el gobierno de Venezuela no tardó en reaccionar. A través de un comunicado oficial, las autoridades venezolanas calificaron de "amenaza temeraria" las declaraciones del presidente estadounidense. Según Caracas, Trump parece asumir que las riquezas de Venezuela, incluidos el petróleo, las tierras y los minerales, pertenecen a Estados Unidos. En ese sentido, afirmaron que el mandatario norteamericano está violando normas de derecho internacional, especialmente el libre comercio y la libre navegabilidad.

La posición de Venezuela es clara: el petróleo y los recursos naturales de la nación pertenecen al pueblo venezolano y no a potencias extranjeras. Además, el gobierno de Nicolás Maduro subraya que Washington está utilizando tácticas injerencistas que buscan un cambio de régimen, algo que Venezuela ha rechazado en múltiples ocasiones.

La historia detrás de la nacionalización y las relaciones con Chevron

El petróleo ha sido durante décadas el principal motor de la economía venezolana. En 1976, durante la presidencia de Carlos Andrés Pérez, el gobierno venezolano nacionalizó la industria petrolera, creando Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la cual obtuvo el control exclusivo sobre la exploración y explotación de los yacimientos petroleros del país. Sin embargo, la relación con las empresas extranjeras cambió con el tiempo.

En 1989, Pérez promovió un proceso de apertura para permitir inversiones extranjeras en el sector, pero en 2007, Hugo Chávez endureció las políticas, exigiendo que las transnacionales se asociaran como minoritarias en proyectos con Pdvsa o se retiraran del país. Esta medida fue un punto de quiebre, y muchas empresas decidieron abandonar Venezuela, aunque algunas permanecieron bajo nuevas condiciones.

A pesar de las tensiones, Chevron, una de las principales empresas petroleras estadounidenses, sigue operando en Venezuela, pero lo hace bajo un acuerdo con Pdvsa, gracias a una licencia especial del Departamento del Tesoro de EE.UU., que la exime de las sanciones que afectan el crudo venezolano. Este acuerdo resalta las complejidades de la relación bilateral, que no ha logrado resolverse a pesar de las presiones de la administración Trump.

Washington acusa al gobierno de Maduro de liderar el Cartel de los Soles, una red de narcotraficantes vinculada a las fuerzas armadas venezolanas, algo que Caracas ha rechazado rotundamente.

Desde septiembre, las fuerzas armadas estadounidenses han destruido varias embarcaciones en el Caribe y el Pacífico que supuestamente transportaban drogas, y Trump ha prometido intensificar las acciones contra el narcotráfico en territorio venezolano. En respuesta, Maduro ha llamado a la población a unirse a milicias ciudadanas para defender al país de las amenazas externas.