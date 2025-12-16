Escalada contra Venezuela: Donald Trump anunció bloqueo petrolero y endureció la presión sobre Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció este martes por la noche que ordenará el bloqueo de todos los “buques petroleros sancionados” que tengan como destino Venezuela , mientras se refuerza la presencia de las Fuerzas Armadas estadounidenses frente a las costas del país caribeño.

La decisión se conoce en un contexto de creciente tensión del mandatario norteamericano con el Gobierno de Nicolás Maduro y marca el inicio de una nueva etapa en la estrategia de presión de la administración republicana sobre el régimen venezolano.

“Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá, y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron”, lanzó Trump en su red social Truth.

El norteamericano refobló la apuesta al acusar al régimen de utilizar el petróleo de yacimientos robados ”para financiarse, para el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro". Y agregó: “Por el robo de nuestros activos, y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera”.

Además, volvió a cuestionar a su antecesor, Joe Biden, al tildar su gestión de “débil e inepta” y aseguró que “los inmigrantes ilegales y criminales” que llegaron desde ese país a Estados Unidos, están siendo deportados.

“Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación“, insistió. “Ni permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos inmediatamente”, afirmó Trump.

Crece la tensión entre Estados Unidos y Venezuela

El bloqueo llega en medio de amenazas parte de las fuerzas de Estados Unidos de ataques terrestres y bombardeos a embarcaciones de presuntos narcotraficantes en el mar Caribe, y la incautación de petróleo venezolano que se dirigía a Cuba.

En los últimos días, Trump ya había lanzado nuevas amenazas, luego de conocerse una segunda supuesta incursión de aviones caza F-18 sobre espacio aéreo venezolano, tras un primer sobrevuelo el martes de 40 minutos de dos aeronaves lanzadas desde el portaaviones Gerald R. Ford.

El bloqueo se inscribe en un escenario de creciente tensión militar en el Caribe, con advertencias por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses sobre posibles ataques terrestres y bombardeos a embarcaciones vinculadas al narcotráfico, además de la reciente incautación de petróleo venezolano que tenía como destino Cuba.

En ese marco, Trump ya había elevado el tono tras la denuncia de nuevas incursiones de aviones caza F-18 sobre el espacio aéreo venezolano, en operaciones desplegadas desde el portaaviones Gerald R. Ford, movimientos que refuerzan la estrategia de presión y disuasión de Washington sobre el régimen de Maduro.