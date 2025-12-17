Qué se sabe del buque petrolero incautado por EE.UU. cerca de las costas de Venezuela

Militares armados de Estados Unidos abordaron un buque petrolero y tomaron control del mismo este pasado miércoles en el mar Caribe , en el último movimiento de la campaña del gobierno de Donald Trump contra el gobierno de Venezuela .

En las imágenes difundidas por Washington, se ve a tropas estadounidenses asaltando la embarcación desde helicópteros para efectuar la incautación.

"Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, uno grande... el más grande que se haya incautado jamás", dijo Trump a la prensa en la Casa Blanca.

Más tarde, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó que el petrolero fue abordado por su "implicación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras".

La fiscal aseguró que la incautación se dio cerca de las costas de Venezuela y que se llevó a cabo "de forma segura".

Tras conocerse la noticia, el gobierno de Venezuela calificó lo ocurrido como "un robo descarado y un acto de piratería internacional" que se da en una campaña de EE.UU. que "responde a un plan deliberado de despojo de nuestras riquezas energéticas".

"El Gobierno Bolivariano reafirma que acudirá ante todas las instancias internacionales existentes para denunciar este grave crimen internacional, y defenderá con determinación absoluta su soberanía, sus recursos naturales y su dignidad nacional", señalaron en un comunicado.

La incautación del buque se da en medio de la campaña de ataques armados a lanchas en el Caribe y el Pacífico por parte de las tropas estadounidenses, bajo el argumento de que participan en el tráfico de drogas a EE.UU. Más de 80 personas han muerto en los ataques.

Washington también acusa al gobierno de Venezuela de estar implicado en el narcotráfico, algo que el presidente Nicolás Maduro ha rechazado, señalando que lo que buscan los estadounidenses es un cambio de gobierno en Caracas.

Pero ¿qué se sabe del buque petrolero asegurado?

Indicios de "The Skipper"

Las autoridades no difundieron información de forma inmediata de cuál es el buque abordado ni qué destino tendrá después de haber sido incautado este miércoles.

Según tres fuentes citadas por la cadena estadounidense CBS, socia de la BBC en Estados Unidos, se trata del buque cisterna identificado como "The Skipper".

La firma británica de riesgos marítimos Vanguard Tech también reportó que se trata de ese buque. Señaló que, según reportes, forma parte de una "flota clandestina" y que "fue sancionado por Estados Unidos por transportar exportaciones de petróleo venezolano".

"The Skipper" navegaba bajo bandera de Guyana cuando se actualizó su última posición hace dos días, según el sitio de seguimiento de buques MarineTraffic revisado por el equipo de BBC Verify.

Vanguard cree que su última ubicación antes de la operación aérea fue al noreste de Caracas.

La firma le dijo a BBC Verify que, según la información que ha recopilado, cree que la incautación tuvo lugar a primera hora de este miércoles y que posiblemente el buque estuvo "falseando su posición durante mucho tiempo".

Esto significa que podría haber estado transmitiendo una ubicación falsa y, por lo tanto, su posición reportada en páginas especializadas como MarineTraffic podría no ser precisa.

Es habitual que los buques sean registrados bajo bandera de países diferentes a los de sus propietarios, muchas veces por cuestiones fiscales. Pero el registro en terceros países también se usa para evitar sanciones internacionales.

Getty Images Trump confirmó que sus fuerzas militares incautaron el buque.

La respuesta de Caracas

Luego de la incautación, el gobierno de Venezuela no reclamó la propiedad del buque, pero sí dijo que se trataba de "un robo descarado y un acto de piratería internacional", el cual "responde a un plan deliberado de despojo de nuestras riquezas energéticas".

Añadió que esto se suma "al robo de Citgo", la filial de la empresa petrolera estatal de Venezuela PDVSA que ha sido sancionada en múltiples ocasiones por Washington.

"Siempre se trató de nuestras riquezas naturales, de nuestro petróleo, de nuestra energía, de los recursos que pertenecen exclusivamente al pueblo venezolano", dijo el gobierno de Maduro en un comunicado.

Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.

Según al fiscal Bondi, la incautación del buque se da como parte de una investigación sobre "el transporte de petróleo sancionado".

Bondi indicó que en la operación participó el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Guardia Costera de EE.UU., con el apoyo del Departamento de Defensa.

"Ejecutaron una orden de incautación de un petrolero utilizado para transportar petróleo sancionado procedente de Venezuela e Irán".

Washington ha sancionado a dos bandas de origen venezolano, el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, como "organizaciones terroristas".

Tras la incautación, los precios del petróleo subieron ligeramente este miércoles y agravaron las preocupaciones sobre la disponibilidad del energético a corto plazo.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC