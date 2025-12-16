Ataque antisemita en Australia: uno de los tiradores despertó del coma

El ataque ocurrió durante una festividad judía en Bondi Beach y es investigado por posibles vínculos con el extremismo islámico y viajes recientes a Filipinas.

Luego confirmarse la identidad de los dos terroristas, culpables del ataque antisemita de este fin de semana en Bondi Beach, en Sídney, Australia, Naveed Akram, el joven de 24 años que había quedado en coma tras recibir un disparo, despertó este martes. Por otro lado, el otro atacante, padre del joven, también había sido herido, pero murió en el lugar.

El hecho conmocionó a la ciudad este domingo, luego del ataque que se produjo durante una festividad judía en Sídney, que dejó un saldo de 15 víctimas fatales y que aún continúa bajo investigación. Este lunes, las autoridades habían confirmado las identidades de los dos tiradores: Sajid Akram, de 50 años, y su hijo, Naveed Akram, de 24, de quien se desconoce el estado actual luego de despertar.

Por lo pronto, la investigación pudo determinar que ambos habían estado casi todo el mes de noviembre de este año en Filipinas, donde llegaron el 1 de noviembre y regresaron a Sídney el 28.

Una de las razones por la que los tiradores habrían salido de Australia "Las razones por las que fueron a Filipinas, el propósito de ello y adónde fueron cuando estuvieron allí, están bajo investigación en este momento", explicó el comisionado de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon. Por el momento, aún se sigue investigando qué actividades realizaron durante ese período Naveed y Sajid Akram.

Además, en ese marco, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, subrayó que los tiradores habrían adoptado posturas radicales en la ideología del Estado Islámico. Esto se vería reforzado ya que ambos estuvieron en Mindanao, una isla de Davao en Filipinas, donde se observa un historial de insurgencia islamista.