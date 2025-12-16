Hallaron explosivos y banderas de ISIS en un auto vinculado a uno de los terroristas de Australia

La policía de Australia encontró explosivos improvisados y banderas del Estado Islámico (ISIS) en un vehículo vinculado a Naveed Akram.

La policía del estado de Nueva Gales del Sur informó este martes que halló explosivos improvisados y “dos banderas artesanales de ISIS ” en el interior de un automóvil vinculado a Naveed Akram, uno de los terroristas responsables del ataque perpetrado el domingo en Bondi Beach, en Sídney, durante una celebración de la festividad judía de Janucá.

El hallazgo se produjo en un vehículo registrado a nombre de Akram, que se encontraba estacionado en las inmediaciones de la playa tras el tiroteo. El ataque dejó un saldo de al menos 15 personas muertas y más de 40 heridas, y es considerado uno de los atentados más letales registrados en Australia en los últimos años.

tiroteo en Sídney en la playa Bondi 2 EFE La información fue confirmada por el comisario de la policía estatal, Mal Lanyon, durante una conferencia de prensa en la que brindó detalles sobre los avances de la investigación. “En el interior del automóvil se encontraron explosivos improvisados y dos banderas artesanales de ISIS”, declaró el jefe policial, aunque evitó precisar el tipo de artefactos explosivos incautados.

BANDERA ISIS Bandera de ISIS. X Las autoridades australianas calificaron el hecho como un ataque terrorista motivado por el antisemitismo, debido a que se produjo en el marco de una celebración religiosa judía. En ese sentido, el primer ministro Anthony Albanese sostuvo que los atacantes habrían actuado impulsados por la ideología del Estado Islámico.

“Al parecer, esto estuvo motivado por la ideología del Estado Islámico”, afirmó Albanese en declaraciones a la cadena pública ABC, al tiempo que aseguró que el gobierno federal trabaja en conjunto con las fuerzas de seguridad estatales para esclarecer el ataque y reforzar las medidas de prevención ante el extremismo violento.