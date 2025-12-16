Ucrania vs Rusia: Donald Trump cree que la paz está "más cerca que nunca"

Acerca de la guerra en Ucrania, Donald Trump afirma estar muy cerca de una solución al conflicto con Rusia. No obstante, su plan pende de un hilo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este lunes estar "más cerca que nunca" de una solución al conflicto de Rusia en Ucrania, tras hablar con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y los líderes europeos que en el mismo día se han reunido en la capital de Alemania, Berlín, para alcanzar un acuerdo en este sentido.

"Creo que estamos más cerca que nunca y veremos qué podemos hacer. Tuvimos una muy buena conversación hace una hora con muchos de los líderes europeos, sobre la guerra con Rusia y Ucrania. Tuvimos una larga conversación y todo parece ir bien, pero lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, y es un tema difícil", ha señalado desde Washington.

El inquilino de la Casa Blanca ha querido insistir en que "las cosas van bastante bien" tras haber mantenido conversaciones "muy largas y muy buenas" con Zelenski, los líderes de Alemania, Italia, Finlandia, Francia, Reino Unido, Polonia, Noruega, Dinamarca y Países Bajos, así como con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Donald Trump y sus charlas con Vladimir Putin Al hilo, Donald Trump ha asegurado que "contamos con un apoyo enorme de los líderes europeos", alegando que también quieren terminar con un conflicto del que ha vuelto a decir que "no debería haber ocurrido nunca".

El mandatario republicano Donald Trump ha destacado que "hemos tenido numerosas conversaciones con el presidente (Vladimir) Putin de Rusia, y creo que ahora estamos más cerca que nunca". "En este momento, Rusia también quiere conseguirlo", ha agregado.