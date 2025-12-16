Así quedó la réplica de la Estatua de la Libertad de Brasil que se desplomó por los fuertes vientos

La estructura, de 35 metros de altura, se desplomó en Brasil debido a los vientos de más de 90 km/h. Los vecinos compartieron el video en redes.

La réplica de la Estatua de la Libertad en Brasil se desplomó el lunes por la tarde.

Una réplica de la Estatua de la Libertad ubicada en el sur de Brasil colapsó el lunes por la tarde, debido a un fuerte temporal con ráfagas de viento que alcanzaron los 90 kilómetros por hora. El incidente ocurrió en la ciudad de Guaíba, en la región metropolitana de Porto Alegre, ubicada en el estado de Río Grande do Sul. Afortunadamente, no hubo heridos por el episodio que rápidamente se viralizó.

La estructura afectada se encontraba en el estacionamiento de una sucursal de la cadena comercial Havan y tenía una altura total de 35 metros. Estaba compuesta por una estatua de 24 metros montada sobre un pedestal de 11 metros.

Las ráfagas provocaron el colapso completo de la instalación, cuya caída fue presenciada por testigos en el lugar y registrada en videos que circularon de inmediato en redes sociales.

El alcalde de Guaíba, Marcelo Maranata, confirmó que no hubo lesionados, a pesar de que la estatua cayó a escasa distancia de un vehículo estacionado. Asimismo, las autoridades locales informaron que, si bien se registraron daños materiales en otras zonas de la ciudad como consecuencia del temporal, no se reportaron víctimas ni emergencias mayores asociadas al episodio.

La réplica de la Estatua de la Libertad formaba parte de los íconos visuales característicos de las tiendas Havan, una cadena que suele instalar estructuras monumentales frente a sus locales. La caída de la estatua se produjo en cuestión de segundos y quedó registrada en distintos videos captados por personas que se encontraban en el área al momento del colapso.