China impone a la Unión Europea fuertes aranceles a la carne de cerdo: la reacción

La Unión Europea ve "abusivos" los aranceles de China al porcino europeo y hará "lo posible" por defender a productores del continente.

La Unión Europea busca qué hacer ante la imposición de aranceles de China a la carne porcina. Foto Efe

La Unión Europea puso en duda la legalidad de los aranceles permanentes de hasta el 19,8% que China anunció sobre el porcino europeo y hará "todo lo posible" para defender los intereses de los productores del sector en la Unión Europea frente a lo que considera un uso "abusivo" de los instrumentos de defensa comercial por parte de China.

"Estamos haciendo todo lo posible para defender a los agricultores y exportadores de la Unión Europea contra el uso abusivo de los instrumentos de defensa comercial por parte de China", ha indicado a Europa Press el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill.

"La Comisión dará todos los pasos necesarios para defender los derechos de los productores europeos", ha remachado.

La Unión Europea y su preocupación El Ejecutivo de la Unión Europea toma nota con "preocupación" del anuncio del Ministerio de Comercio de China de imponer aranceles definitivos de entre el 4,9% y el 19,8% a las compras de porcino procedente de la Unión Europea; un gravamen que aplicará a partir del miércoles de manera permanente, pero que supone una rebaja del rango de tarifas de hasta el 62,4% que China venía aplicando de forma provisional desde septiembre a determinadas variedades del sector.

Gill ha explicado que, de acuerdo a una primera evaluación, los servicios comunitarios creen que la investigación por la que China ha dado este paso se basa en "acusaciones cuestionables y pruebas insuficientes", por lo que ahora están evaluando en base a toda la información disponible si incumple la reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).