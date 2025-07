China denuncia con dureza las sanciones de la Unión Europea a sus empresas

"China está profundamente insatisfecha con esto y se opone firmemente. China siempre se ha opuesto a las sanciones unilaterales que no tienen fundamento en el Derecho Internacional y no están autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU", ha señalado el portavoz del Ministerio de Comercio, He Yongqian, en una rueda de prensa en la que ha criticado en particular las sanciones anunciadas contra "dos instituciones financieras chinas por acusaciones infundadas".