Donald Trump anunció que hablará en cadena nacional: "Lo mejor está por venir"

Donald Trump dará una cadena nacional en vivo desde la Casa Blanca el miércoles por la noche, según anunció en su cuenta de Truth Social, su propia plataforma. Si bien no especificó el tema del discurso, expresó: "Lo mejor está por venir".

"Compatriotas: Mañana por la noche daré un DISCURSO A LA NACIÓN, EN VIVO DESDE LA CASA BLANCA, a las 9 p.m. , hora del este", escribió Trump. "Espero verlos entonces. Ha sido un gran año para nuestro país, ¡y LO MEJOR ESTÁ POR VENIR !", agregó el mandatario en su mensaje.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, precisó que el presidente utilizará este espacio para detallar los logros alcanzados desde su asunción en enero y delinear su agenda para el resto de su mandato, que abarca los próximos tres años.

La intervención se produce en un momento estratégico para la administración Trump , que busca posicionarse favorablemente de cara a las elecciones intermedias, que se anticipan como un desafío electoral considerable.

En las últimas semanas, tanto el presidente como su equipo han intensificado los esfuerzos por comunicar sus políticas. La semana pasada, Trump viajó a Pensilvania para pronunciar un discurso centrado en sus políticas económicas. Por su parte, el vicepresidente J.D. Vance también estuvo en ese estado el martes, promoviendo la agenda gubernamental.

¿Qué otros discursos transmitió Donald Trump?

Durante este año, los discursos presidenciales a la nación se han dado principalmente en contextos de crisis. El último mensaje nacional de Trump fue grabado y difundido el 26 de noviembre, tras el tiroteo que dejó heridos a dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental en Washington, D.C., cerca de la residencia presidencial. En aquella ocasión, el presidente se encontraba en Florida.

La Casa Blanca también ha emitido discursos grabados desde el Despacho Oval en otras oportunidades este año, incluyendo los pronunciados el 10 de septiembre después del asesinato de Charlie Kirk y el 9 de septiembre tras el homicidio de la refugiada ucraniana Iryna Zarutska, quien había comparecido ante una sesión conjunta del Congreso el 4 de marzo.

anuncio trump

Un formato poco habitual

Vale destacar que, durante su primer mandato presidencial, Trump solo ofreció tres discursos en vivo desde la Oficina Oval, ninguno de ellos al cierre de un año calendario. Esta particularidad convierte al anuncio del miércoles en un evento político relevante dentro del formato comunicacional de esta administración.

A su vez, el discurso será transmitido en horario de máxima audiencia (prime time), garantizando una amplia cobertura mediática y alcance entre la población estadounidense.