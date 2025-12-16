La BBC peleará con Donald Trump en tribunales ante la demanda por U$S 10.000 millones

La cadena de televisión británica BBC ha asegurado este martes que se defenderá en los tribunales ante la demanda presentada por el presidente de Estados Unidos , Donald Trump , reclamando una indemnización de 10.000 millones de dólares (más de 8.500 millones de euros).

Le achaca dos supuestos delitos relacionados con la edición y emisión, poco antes de las elecciones de 2024, de un discurso suyo en el que parecía incitar a la violencia antes de que una turba de seguidores asaltaran el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

"Como hemos dejado claro previamente, nos defenderemos en este caso", ha afirmado por portavoz de la BBC.

"No vamos a hacer más comentarios sobre un procedimiento legal en marcha", ha indicado la BBC, que ya se disculpó oficialmente en noviembre ante Trump por el citado contenido, si bien niega que exista "base para una demanda por difamación" que sustente una reclamación de compensaciones.

La denuncia, a la que ha tenido acceso el diario de Estados Unidos 'The New York Times', acusa a la BBC de producir una "representación falsa, difamatoria, engañosa, despectiva y maliciosa" de Donald Trump en un documental emitido en el programa Panorama, y de tratar de manera "descarada" con este producto audiovisual de "interferir e influir en el resultado de las elecciones en (su) detrimento".

Asimismo, el documento, de 46 páginas, señala a la cadena británica BBC por supuestamente violar la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas y Desleales del estado de Florida.

La "desacreditada" BBC

Los abogados de Donald Trump sostienen que el objetivo de la demanda es responsabilizar a la "otrora respetada y ahora desacreditada" BBC por lo que ha descrito como una irregularidad.

El presidente de Estados Unidos había amenazado anteriormente con demandar a la cadena después de que su presidente, Samir Shah, reconociera a principios de noviembre que las imágenes editadas del discurso de Trump emitidas en el mencionado programa daban erróneamente "la impresión de un llamamiento a la violencia". Dpa