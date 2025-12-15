Revelaron que María Corina Machado sufrió una fractura vertebral durante su huida de Venezuela

La fractura de María Corina Machado habría sido en el transcurso de su escape de Venezuela a la isla de Curazao, a la que arribó por mar.

Tras su escape de Venezuela la semana pasada, la ganadora del Premio Nobel de la Paz María Corina Machado padeció una fractura de una vértebra presuntamente en el transcurso de su salida, razón por la cual se extendió su estadía en la capital de Noruega a la espera de indicaciones médicas.

De acuerdo con Aftenposten, la lesión ocurrió en el trayecto que Machado realizó por mar al escapar de su país de origen con condiciones climáticas adversas y luego de atravesar varios controles militares dentro de Venezuela. La vocera de Machado, Magalli Meda, confirmó al medio noruego que la dirigente de la oposición contra Nicolás Maduro fue analizada en el Hospital Universitario Ullevål de Oslo cuando arribó a la ciudad europea el miércoles por la noche. Los especialistas de la salud reconocieron diversas lesiones, una de ellas siendo la de una de las vértebras.

“La condición está relacionada con las condiciones físicas extremas durante su viaje desde Venezuela. El trayecto implicó cinco horas en un bote en mar abierto bajo circunstancias muy intensas”, contó una fuente anónima cercana al caso.

corina machado Un posible regreso a Venezuela Siguiendo a Aftenposten, los allegados a María Corina sostuvieron que la fractura no impedirá su regreso a Venezuela en el futuro. “Ella tiene la firme intención de volver a Venezuela. A pesar del diagnóstico, Machado sigue plenamente comprometida con su labor política y democrática. Al mismo tiempo, seguirá las recomendaciones médicas que reciba”, detalló una fuente consultada por el diario. A pesar de las lesiones, Machado continúa con su agenda durante su estadía en Oslo, en la que se incluye una visita al Parlamento del país europeo el jueves.

María Corina Machado y su hija Ana María Corina Machado y su hija Ana, quien recibió el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre. X | @agusantonetti María Corina Machado y su escape de película La llegada de Machado a Noruega fue el resultado de una compleja operación planificada durante casi dos meses, que incluyó disfraces, el paso por numerosos controles militares y un riesgoso cruce del mar Caribe en una embarcación pesquera, donde se presume que sufrió la lesión vertebral. Tras arribar a Curaçao, continuó su viaje hacia Europa con conocimiento de autoridades estadounidenses, que ya habían sido notificados del plan para que no que no hubieran ataques contra la embarcación que la transportaba.