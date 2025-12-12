Temor por la vuelta de María Corina Machado a Venezuela: una importante figura desconoce planes para su regreso.

Bryan Stern, el veterano de guerra de EE.UU. que dirigió la operación secreta para evacuar por mar y disfrazada a la opositora María Corina Machado de Venezuela , dijo este viernes que nadie les ha contactado para llevar de vuelta a la ganadora del premio Nobel de la Paz a su país, después de que ella afirmara desde Oslo que tiene intención de regresar.

"No nos han pedido que hagamos eso. Le dije a María que no debería regresar, porque el mundo la necesita. Prefiero que esté fuera y a salvo, en lugar de que vuelva a estar en peligro", dijo en una rueda de prensa virtual Stern, fundador de Bull Rescue Foundation, que se especializa en el "rescate de estadounidenses y aliados de zonas de conflicto y desastre" según su página web.

Machado afirmó este jueves desde la capital Noruega que desea volver a Venezuela, donde vive en la clandestinidad, después de que fueran necesarias entre 15 y 16 horas de operación para sacarla de Caracas y permitirle recibir en persona el premio Nobel de la Paz.

La organización de Stern estuvo detrás del operativo de extracción, que involucró medios terrestres, marítimos y aéreos para que la líder opositora venezolana lograra escapar.

Todo comenzó, según el veterano de guerra, cuando una persona del equipo de Machado se puso en contacto con él, sin que supiera entonces que Machado sería el objeto del rescate.

Ella ha sido, según el exmilitar, uno de los perfiles más altos que la organización haya rescatado en más de 800 operaciones, lo que también generó mayores complicaciones.

Dada su popularidad, Machado tuvo que usar una peluca y un disfraz durante su huida el pasado martes de una casa en un suburbio de Caracas, tras lo que cruzó diez controles de seguridad antes de llegar a un puerto pesquero donde abordó una pequeña embarcación que la llevó hasta un barco que la esperaba en altamar. Desde allí, emprendió su camino rumbo a Noruega.

Aunque no llegó a tiempo para recibir el galardón durante la ceremonia, que fue recogido por su hija, Machado hizo en Oslo su primera aparición pública desde el pasado enero.

Stern agregó la operación estuvo financiada por donantes anónimos que vinculó con ciudadanos venezolano-estadounidenses descontentos con el régimen de Madura, y negó que recibiera ayuda del Gobierno de EE.UU.

No obstante, aseguró que contactó con altos mandos militares para evitar que su operación en alta mar pudiera ser malinterpretada, en un momento en el que Estados Unidos ha bombardeado varias lanchas, supuestamente ligadas al narcotráfico, frente a las costas venezolana.

"Me preocupaba profundamente, ser blanco de ataques del Ejército estadounidense. Estábamos, ya saben, dos barcos en alta mar frente a la costa de Venezuela en la oscuridad de la noche haciendo algo, y el ojo que todo lo ve desde el cielo puede interpretar esto erróneamente como algo nefasto", sostuvo.

También negó cualquier ayuda de las autoridades de Venezuela o que estas hubieran tenido constancia de la operación.

"Probablemente el régimen esté un poco avergonzado e irritado", sentenció.

FUENTE: EFE