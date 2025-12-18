China apoya a Venezuela ante el "bloqueo" y la "intimidación" de Estados Unidos

La poderosa China sale a dar apoyo a Venezuela ante el "bloqueo" y la "intimidación" de Estados Unidos y su presidente Donald Trump.

Los presidentes de China y Venezuela, Xi Jinping y Nicolás Maduro, en una pasada cita. Foto Efe

Las autoridades de China han mostrado este jueves su apoyo al Gobierno de Venezuela tras el "bloqueo completo" anunciado esta semana por el presidente estadounidense, Donald Trump, a los barcos que entran y salen del país, una medida que Pekín ha tildado de "intimidación unilateral".

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, ha indicado durante una rueda de prensa que el gigante asiático apoya la solicitud de Venezuela para convocar una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad y abordar la creciente presencia militar estadounidense en aguas del Caribe y el Pacífico.

Así, ha afirmado que China "se opone a toda forma de intimidación unilateral y apoya a los países en la salvaguardia de su soberanía y dignidad nacional", según ha recogido el diario chino 'The Global Times'.

Los derechos de Venezuela En este sentido, ha subrayado que Venezuela "tiene derecho a desarrollar de forma independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países", al tiempo que ha defendido que China "cree que la comunidad internacional comprende y apoya la postura de Venezuela en la defensa de sus legítimos derechos e intereses".

Nicolás Maduro Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, busca el apoyo de la poderosa China. Foto Efe EFE Sus palabras llegan tan solo horas después de que el Ejército de Estados Unidos haya matado a otras cuatro personas en un nuevo ataque contra embarcaciones en el Pacífico.