Donald Trump amagó, pero no habló sobre Venezuela: "Heredé un desastre y lo estoy arreglando"

Donald Trump dio una cadena nacional sin anunciar acciones contra Venezuela. Repasó logros de su gestión y defendió su política migratoria.

Donald Trump amagó, no habló sobre Venezuela, pero contó los hitos de su gobierno: "Heredé un desastre y lo estoy arreglando".

Donald Trump realizó una cadena nacional en Estados Unidos que mantuvo expectante al mundo, luego de fuertes versiones sobre un posible anuncio vinculado a Venezuela. Sin embargo, el presidente evitó cualquier referencia directa a un ataque contra el gobierno de Nicolás Maduro y optó por un mensaje centrado en su gestión.

Durante su discurso, Trump aseguró que al asumir “heredó un desastre” y afirmó que, en apenas once meses, comenzó a revertir esa situación. El mandatario buscó mostrarse como un líder en control del rumbo del país, con énfasis en decisiones que, según sostuvo, fortalecieron a la economía estadounidense.

Donald Trump y su política migratoria Uno de los ejes centrales de su mensaje fue la política migratoria. Trump afirmó que los inmigrantes “se están yendo a sus países”, y aseguró que ese proceso permitió que “sus propiedades queden en manos de los estadounidenses”, una frase que generó repercusión y debate inmediato.