Donald Trump amagó, pero no habló sobre Venezuela: "Heredé un desastre y lo estoy arreglando"
Donald Trump dio una cadena nacional sin anunciar acciones contra Venezuela. Repasó logros de su gestión y defendió su política migratoria.
Donald Trump realizó una cadena nacional en Estados Unidos que mantuvo expectante al mundo, luego de fuertes versiones sobre un posible anuncio vinculado a Venezuela. Sin embargo, el presidente evitó cualquier referencia directa a un ataque contra el gobierno de Nicolás Maduro y optó por un mensaje centrado en su gestión.
Durante su discurso, Trump aseguró que al asumir “heredó un desastre” y afirmó que, en apenas once meses, comenzó a revertir esa situación. El mandatario buscó mostrarse como un líder en control del rumbo del país, con énfasis en decisiones que, según sostuvo, fortalecieron a la economía estadounidense.
Donald Trump y su política migratoria
Uno de los ejes centrales de su mensaje fue la política migratoria. Trump afirmó que los inmigrantes “se están yendo a sus países”, y aseguró que ese proceso permitió que “sus propiedades queden en manos de los estadounidenses”, una frase que generó repercusión y debate inmediato.
La ausencia de definiciones sobre Venezuela no pasó desapercibida. El silencio sobre el tema dejó abiertas las especulaciones y reforzó la expectativa internacional, mientras Trump eligió consolidar un discurso interno, enfocado en balance de gestión y mensajes dirigidos a su pueblo.