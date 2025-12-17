Donald Trump tiene "la personalidad de un alcohólico", dice la jefa de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , tiene para la jefa de la Casa Blanca, Susie Wiles, "la personalidad de un alcohólico", según afirmó en una serie de entrevistas publicadas, en las que alude directamente al consumo de ketamina del magnate Elon Musk y a la "algo política" conversión del vicepresidente del país, JD Vance , en un afanado seguidor de Trump.

"Los alcohólicos (...) en general exageran su personalidad cuando beben. Así que soy un poco experta en personalidades fuertes", apuntó Wiles, aludiendo al alcoholismo de su propio padre, antes de afirmar que Trump tiene "la personalidad de un alcohólico" y que "actúa con la idea de que no hay nada que no pueda hacer", según el compendio de entrevistas a la jefa de la Casa Blanca publicado este martes por la revista 'Vanity Fair'.

En las múltiples conversaciones mantenidas a lo largo de 2025, la jefa de la Casa Blanca abordó asimismo la estrategia del mandatario estadounidense sobre Venezuela: " Quiere seguir haciendo estallar barcos hasta que (el presidente, Nicolás) Maduro se dé por vencido", afirmó, pese a que la Administración Trump ha insistido en repetidas ocasiones que se trata de una campaña contra el narcotráfico. Estos ataques han dejado ya más de 90 muertos.

Wiles también ha criticado durante este año la política de detenciones y deportaciones de la Administración Trump: "Reconozco que tenemos que analizar más a fondo nuestro proceso de deportación", declaró tras el traslado sin apenas pruebas de más de 200 inmigrantes a una prisión salvadoreña, incluido el salvadoreño Kilmar Ábrego García. "Si alguien es un conocido pandillero con antecedentes penales, y estás seguro y puedes demostrarlo, probablemente esté bien (...), pero si hay alguna duda, creo que nuestro proceso debe inclinarse hacia una doble verificación", apuntó.

La jefa de la Casa Blanca de Estados Unidos ha abordado asimismo el caso del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Trump, dijo, " está en el archivo (...) y no está haciendo nada malo ", matizando que el magnate republicano "estaba en el avión" del empresario condenado junto a "jóvenes, solteros, o lo que sea".

Wiles aseguró que "no hay pruebas" de que ocurrieran las 28 visitas del expresidente Bill Clinton a la isla que Trump alegó. "El presidente se equivocó en eso", apuntó. También lo hicieron, según sus palabras, el director del FBI, Kash Patel, y el subdirector, Dan Bongino, sobre lo que había en los archivos de Epstein, explicando así su insistencia, antes de entrar en la agencia, en la publicación de dichas informaciones.

Elon Musk y la ketamina

Las conversaciones incluyen varias alusiones a miembros del gabinete de Trump, entre los que también estaba el magnate sudafricano Elon Musk, del que ha dicho "es un consumidor declarado de ketamina". "El desafío con Elon es seguirle el ritmo. Duerme en un saco de dormir en el Edificio de Oficinas Ejecutivas durante el día", aseguró, calificando al empresario como "un bicho raro".

Además, la jefa de la Casa Blanca también lo ha descrito como "un actor completamente solitario" cuya ofensiva contra la USAID, en la que ya estaba envuelto cuando comunicó su decisión a la Casa Blanca, la dejó "horrorizada". "Creo que cualquiera que preste atención al gobierno y haya prestado atención a USAID creía, como yo, que hacen un muy buen trabajo", mantuvo, señalando su discrepancia con el proceder del sudafricano. "Ninguna persona racional podría pensar que el proceso de USAID fue bueno", agregó.

Elon Musk celebra la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. Foto: EFE Elon Musk también apareció en la entrevista de Susie Wiles. Foto: Efe EFE

JD Vance, fanático de la derecha

En otras alusiones, ha señalado como "algo política" la transición de JD Vance desde un militante "nunca trumpista" hasta la Vicepresidencia, y ha descrito al director de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, como "un fanático absoluto de derecha".

Tras el revuelo causado por sus declaraciones, la propia Wiles ha rechazado la publicación a través de su cuenta en la red social X como "una pieza engañosamente elaborada que ataca a mí y al mejor presidente, al mejor personal de la Casa Blanca y al mejor gabinete de la historia", alegando que "se ignoró un contexto significativo", así como omisiones de otras declaraciones.

El propio Donald Trump ha salido al paso de sus palabras recogidas en 'Vanity Fair' afirmando en declaraciones al 'New York Post' que "tendría muchas posibilidades de ser alcohólico". "Yo no bebo alcohol, pero he dicho a menudo que si lo hiciera, tendría muchas posibilidades de ser alcohólico. Lo he dicho muchas veces sobre mí mismo, lo soy. Es una personalidad muy posesiva", ha señalado. Dpa