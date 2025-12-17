Trump demanda a la BBC por miles de millones de dólares por un reportaje en el que se editaron sus palabras

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , presentó una demanda por difamación contra la BBC por la edición de su discurso del 6 de enero de 2021 en un documental del programa de televisión Panorama.

Trump ha solicitado miles de millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, según los documentos judiciales presentados en Florida.

La BBC se disculpó con Trump en noviembre, pero rechazó sus demandas de indemnización y la corporación no estuvo de acuerdo en que hubiera "fundamento para una demanda por difamación".

El equipo legal de Trump acusó a la BBC de difamarlo al "manipular su discurso de forma intencionada, maliciosa y engañosa".

La BBC aún no ha respondido a la demanda presentada en Florida.

