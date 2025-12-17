Trump demanda a la BBC por miles de millones de dólares por un reportaje en el que se editaron sus palabras
El presidente exige una compensación de miles de millones de dólares, según una demanda presentada en un tribunal de Florida.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó una demanda por difamación contra la BBC por la edición de su discurso del 6 de enero de 2021 en un documental del programa de televisión Panorama.
Trump ha solicitado miles de millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, según los documentos judiciales presentados en Florida.
La BBC se disculpó con Trump en noviembre, pero rechazó sus demandas de indemnización y la corporación no estuvo de acuerdo en que hubiera "fundamento para una demanda por difamación".
El equipo legal de Trump acusó a la BBC de difamarlo al "manipular su discurso de forma intencionada, maliciosa y engañosa".
La BBC aún no ha respondido a la demanda presentada en Florida.
